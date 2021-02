L’espoir d’un vaccin alors que les données montrent que les décès de Covid chutent chez les plus de 80 ans

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Vaccin Hope: les données montrent que les décès chez les plus de 80 ans chutent

C’est le genre de chose que nous voulons tous entendre. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus décédées des suites de Covid-19 a chuté de façon spectaculaire depuis le pic de la deuxième vague, analyse par le Télégraphe a montré, indiquant que le programme de vaccination fonctionne. En Angleterre, le nombre moyen de personnes âgées de 80 ans et plus décédées de la maladie a diminué de 59,2% entre le 22 janvier et le 12 février. Alex Clark a sept graphiques qui semblent montrer que la poussée du vaccin a un effet. Cependant, pour indiquer à quel point la voie de la sortie du verrouillage peut être mince, les scientifiques discuteront aujourd’hui d’une étude suggérant que la variante sud-africaine pourrait réduire considérablement la protection contre le vaccin Pfizer.

Pendant ce temps, Sir Keir Starmer a canalisé Clement Attlee aujourd’hui alors qu’il utilisait un discours majeur pour appeler à un «emprunt de relance britannique» pour renforcer les finances publiques à la suite du verrouillage. Comparant Covid à la Seconde Guerre mondiale, il a également affirmé que la génération de la guerre avait été « abandonnée en temps de besoin » · Lisez ce qu’il a dit lorsqu’il a été interpellé par le Télégraphe pour savoir s’il a fait preuve de douceur pour éviter de marquer des points politiques. Tom Harris analyse comment, en dehors du Parti travailliste, il y a peu d’appétit pour la révolution que Sir Keir promet à la nation.

#DeleteFacebook: les tendances en réaction à l’interdiction de l’Australie

Les Australiens ont été exhortés à supprimer Facebook, le géant de la technologie ayant interdit les actualités de son service dans le pays. Les députés ont déclaré qu’il était « profondément irresponsable » de cacher du contenu aux éditeurs au milieu d’une pandémie. Les entreprises de presse et les utilisateurs de médias sociaux ont diffusé le hashtag #deleteFacebook en ligne, le Premier ministre australien, Scott Morrison, accusant Facebook de «se désolidariser» de la nation. Le géant de la technologie a franchi une étape sans précédent en réponse aux nouvelles lois qui lui permettraient de payer les éditeurs pour les actualités diffusées sur la plate-forme. Laurence Dodds présente les moyens de tester la puissance réelle de Facebook.

Le rover de la Nasa Perseverance commencera sa descente vers Mars

Si tout se passe bien ce soir, l’humanité sera un pas de plus pour savoir si la vie a jamais existé sur Mars. Le rover de la Nasa Perseverance entre dans l’étape la plus risquée de sa mission vers la planète rouge alors qu’il commence sa descente vers la surface, long piège mortel pour les vaisseaux spatiaux entrants. Les contrôleurs au sol du Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale à Pasadena, en Californie, se sont installés avant les 11 minutes et demie, ils devront attendre un signal pour confirmer le succès pour atteindre la Terre. Vous pouvez suivre ses progrès dans notre blog en direct, avec un livestream du contrôle de mission de la Nasa. L’atterrissage est prévu peu avant 21 heures.

Maison s’effondre | Le corps d’une femme a été retrouvé après l’effondrement d’une maison. Elle a été déclarée morte sur les lieux de Ramsbottom, Bury, tandis qu’une autre femme et un enfant ont été transportés à l’hôpital avec des blessures mineures. Des photos aériennes montrent la dévastation laissée derrière.

Partout dans le monde: le Myanmar « pourrait aller dans les deux sens »

Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à trois généraux birmans pour violations des droits de l’homme lors du coup d’État militaire du pays, a annoncé Dominic Raab. Cela survient alors que l’armée a eu recours à l’utilisation de canons à eau, de gaz lacrymogène et de balles réelles pour retenir les manifestants pendant les jours les plus violents de manifestation. Bien que les manifestations durent depuis des semaines, le correspondant Asie Nicola Smith analyse dans cette vidéo pourquoi les prochains jours seront décisifs pour l’avenir du Myanmar.

