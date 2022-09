Google n’a pas sorti de nouvel ordinateur portable depuis 2019 et il semble maintenant qu’ils aient abandonné leurs plans pour un nouveau qui devait tomber l’année prochaine. La prochaine version du Pixelbook a apparemment été abandonnée.

Le rapport de la disparition d’un nouveau Pixelbook arrive de Le bord, dont les sources pensent qu’un nouveau Pixelbook était assez avancé dans le développement et se préparait pour un lancement en 2023. Maintenant, cependant, l’équipe derrière elle a été dissoute et transférée à d’autres postes au sein de l’entreprise car le projet a été annulé. Le patron du matériel de Google, Rick Osterloh, aurait confirmé à Google I/O que l’entreprise allait toujours “faire des Pixelbooks à l’avenir”, mais comme l’entreprise a ralenti l’embauche et cherché à réduire les projets ces derniers mois, un nouveau Pixelbook doit pas été une priorité suffisamment élevée.

Pour ceux qui s’intéressent à l’industrie informatique, vous savez probablement que les expéditions de Chromebooks ont connu un énorme boom pendant la pandémie, alors que les enfants et les adultes ont déménagé à la maison pour l’école et le travail, mais ont depuis connu un “forte baisse» en 2022. Un nouveau Pixelbook, qui est une gamme de produits avec un prix souvent absurde, n’aurait peut-être pas été un bon pari alors que les restrictions pandémiques s’assouplissent davantage et que le monde tente de revenir à une sorte de normalité.

L’annulation pourrait également signifier simplement que Google ne ressent plus le besoin de produire du matériel ChromeOS. Ses projets Pixelbook se sont toujours révélés comme des produits inutilement équipés qui présentaient du matériel et des spécifications au-delà de ce dont un appareil ChromeOS avait besoin. Un marché mature de ChromeOS aurait peut-être finalement dit à Google d’arrêter de faire cette étrange danse Pixelbook et de laisser les autres joueurs montrer la voie.

Si vous attendiez avec impatience un nouveau Pixelbook, aujourd’hui n’est pas votre jour.