L’espoir d’un accord sur le protocole grandit malgré les “écarts importants” entre le Royaume-Uni et l’UE

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly reprendra les pourparlers avec son homologue de la Commission européenne Maros Sefcovic alors que la spéculation monte que Londres et Bruxelles pourraient être sur le point de faire une percée sur le protocole d’Irlande du Nord.

M. Cleverly et M. Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, tiendront un appel vidéo pour tenter de résoudre les problèmes liés aux accords commerciaux post-Brexit affectant l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Les attentes concernant un accord ont augmenté, avec des suggestions selon lesquelles les relations transmanche se sont améliorées depuis que Rishi Sunak est devenu Premier ministre et espère qu’une “déclaration politique” pourrait émerger cette semaine.

L’annonce la semaine dernière qu’un accord avait été conclu sur le partage de données en temps réel sur les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord a été considérée comme une étape vers une résolution globale.

Cependant, une source gouvernementale britannique a déclaré que les négociations s’avéraient “complexes et difficiles”, mais a déclaré qu’il y avait une “volonté de travailler ensemble” pour parvenir à un accord.

L’eurodéputé irlandais Barry Andrews a déclaré dimanche à Times Radio qu’il y avait une “attente” qu’une “déclaration politique” puisse émerger des pourparlers Cleverly-Sefcovic de lundi.

“Pas un accord international contraignant, mais une déclaration politique et un cadre pour la voie à suivre”, a déclaré le politicien du Fianna Fail. « Nous avons eu des annonces positives la semaine dernière… et en général, je pense qu’il y a eu une accumulation de confiance entre les parties.

Mais une source gouvernementale britannique a minimisé les propos selon lesquels les deux parties étaient prêtes à entrer dans le “tunnel” des négociations politiques finales.

« Nous préférerions tous une solution négociée, mais des lacunes importantes subsistent. Ce sont les conversations avec la Commission qui y parviendront ou non », ont-ils déclaré. “Personne ne devrait se faire d’illusions sur le fait que c’est complexe et difficile, mais le désir de travailler ensemble sur une solution semble être là.”

Le rôle de la Cour européenne de justice dans la surveillance des différends protocolaires reste l’une des plus grandes pommes de discorde. On pense que les deux parties attendent de voir si suffisamment de progrès ont été réalisés sur le plan technique des questions commerciales, avant d’essayer de trouver un compromis sur les pouvoirs du tribunal.

Les discussions sur l’adoption du projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord – fortement critiqué par l’UE pour la manière dont il annulerait unilatéralement certaines parties du traité signé par l’ancien Premier ministre Boris Johnson – se sont calmées ces derniers mois.

Le gouvernement Sunak serait disposé à suspendre le projet de loi controversé qui donnerait aux ministres britanniques le pouvoir d’annuler unilatéralement les contrôles de protocole dans le but de parvenir à un accord de compromis.

Le parti travailliste a déclaré que les signes de progrès étaient “prometteurs” après que le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a exhorté M. Sunak à ignorer le droit euroceptique du “culte de la pureté” de son parti à conclure un pacte protocolaire avec Bruxelles.

Sir Keir Starmer et Peter Kyle en Irlande du Nord (fil de sonorisation)

Parallèlement aux pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE, les travaillistes enverront une délégation à Derry pour rencontrer des chefs d’entreprise et découvrir comment le protocole a affecté le commerce de l’Irlande du Nord.

Le voyage verra le secrétaire fictif des Affaires étrangères David Lammy, le secrétaire fictif de l’Irlande du Nord Peter Kyle et la ministre fictive du Cabinet du Cabinet, la baronne Chapman, visiter le port de Foyle, une porte d’entrée qui traite deux millions de tonnes de marchandises par an.

Les responsables du parti ont déclaré qu’ils allaient « voir par eux-mêmes comment les formalités administratives liées à l’accord des conservateurs et l’incertitude persistante affectent le commerce ».

Le protocole a été accepté en 2019 par M. Johnson comme moyen de sortir de l’impasse du Brexit.

Afin d’éviter une frontière dure en Irlande, il a déplacé les contrôles et processus douaniers et de sécurité alimentaire vers la mer d’Irlande, créant des barrières économiques et administratives à la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le protocole est violemment opposé par de nombreux syndicalistes et le DUP bloque le fonctionnement d’un gouvernement décentralisé à Stormont pour protester contre les arrangements.

M. Lammy a déclaré: “Les signes récents de progrès sur le protocole sont prometteurs – Rishi Sunak doit continuer et tenir tête aux partisans de la ligne dure de l’ERG avant que cette fenêtre d’opportunité ne se ferme.”

“Avec un gouvernement britannique faisant preuve de détermination, de talent diplomatique, de travail acharné et de flexibilité des deux côtés, les problèmes avec le protocole peuvent être résolus”, a ajouté le leader travailliste.

“Si le gouvernement peut parvenir à un accord qui respecte notre intérêt national et le peuple d’Irlande du Nord, le parti travailliste est prêt à faire ce qu’il faut pour le faire passer.”