ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un candidat peu connu pour la course au Sénat américain en Alaska a suspendu sa campagne lundi, espérant ne pas diviser le vote du GOP lors des élections générales en apportant son soutien à un compatriote républicain soutenu par l’ancien président Donald Trump.

Buzz Kelley, qui a terminé quatrième de la course primaire, a déclaré que sa motivation pour suspendre la campagne était venue après que les républicains Sarah Palin et Nick Begich aient perdu contre la démocrate Mary Peltola lors des élections générales spéciales pour le siège de la Chambre des États-Unis de l’État laissé vacant avec la mort en mars de Le représentant américain Don Young.

“Après la victoire de Peltola, la division pour mieux régner de Sarah et Nick, je ne veux pas faire partie de cela pour la course au Sénat”, a déclaré Kelley à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. Il avait annoncé sa décision plus tôt lors d’un appel à un talk-show radio d’Anchorage.

“J’ai l’impression que Kelly Tshibaka est le meilleur coup, et donc (je) demande à tous ceux qui m’ont soutenu ou soutenu mes idées s’ils peuvent maintenant apporter leur soutien à Kelly Tshibaka”, a-t-il déclaré.

Les autres dans la course sont la sénatrice américaine sortante Lisa Murkowski, également républicaine, et le démocrate Pat Chesbro.

Les électeurs de l’Alaska en 2020 ont approuvé un nouveau système de vote dans lequel les primaires du parti ont été remplacées par une primaire ouverte. Les quatre premiers votants, quelle que soit leur affiliation à un parti, passent aux élections générales, au cours desquelles le vote par choix préférentiel est utilisé.

Dans le cadre du vote préférentiel, les bulletins de vote sont comptés en tours. Un candidat peut l’emporter avec plus de 50 % des voix au premier tour. Si personne n’atteint ce seuil, le candidat avec le moins de voix est éliminé. Les électeurs qui ont choisi ce candidat comme premier choix voient leurs votes compter pour leur prochain choix. Les tours se poursuivent jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, et celui qui a le plus de votes gagne.

Murkowski a obtenu 45 % des voix à la primaire, suivi de Tshibaka avec 39 % et Chesbro avec 7 %.

Kelley a terminé quatrième avec 2% des voix.

Le moment de la suspension de sa campagne était exprès, a-t-il déclaré. S’il avait abandonné avant la date limite du 5 septembre, le candidat à la cinquième place l’aurait remplacé lors du scrutin des élections générales.

“Je ne voulais pas brouiller l’eau, alors maintenant il n’y a que trois candidats dans la course”, a-t-il déclaré.

Tshibaka a salué l’approbation de Kelley.

“Je suis reconnaissant et honoré d’avoir le soutien de Buzz Kelley et je suis d’accord avec sa conclusion selon laquelle présenter un front unifié nous donne la meilleure opportunité de battre Lisa Murkowski”, a déclaré Tshibaka dans un communiqué.

La campagne de Murkowski a refusé de commenter.

Kelley, un mécanicien à la retraite de 65 ans de Wasilla, avait précédemment déclaré au Anchorage Daily News qu’une partie de son succès en terminant quatrième et en participant aux élections générales pourrait être due aux quelques panneaux de chantier qu’il avait, dont un qu’il a soudé au haut de son véhicule.

Lorsque Trump a organisé un rassemblement à Anchorage pour Tshibaka et Palin, Kelley a passé la journée à conduire son véhicule autour de la grande foule attendant de pénétrer dans l’arène d’Anchorage.

Il a dit qu’il semble “un peu exagéré” que les gens qui regardent le bulletin de vote le confondent avec Tshibaka, dont le slogan est “Kelly pour l’Alaska”.

“Il est probablement possible que certaines de ces personnes aient eu l’intention de voter pour Kelly Tshibaka”, a-t-il déclaré au journal. “Mais il est également possible que des gens aient consulté mon site Web et se soient dit:” Hé, j’aime bien certains de ces trucs. Je pense que je vais colorier l’ovale de Buzz. ”

Murkowski, en poste depuis 2002, est une cible fréquente de l’ancien président après qu’elle a voté pour lui pour sa destitution et qu’elle l’a critiqué.

Mark Thiessen, Associated Press