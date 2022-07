L’espoir du Premier ministre britannique “a envahi un pays une fois” — RT World News

Un ancien officier de l’armée britannique est entré dans la course en se vantant de ses qualités de “leadership” d’un point de vue militaire

Tom Tugendhat, un vétéran de l’armée de 49 ans qui préside la commission des affaires étrangères du Royaume-Uni mais n’a jamais occupé de poste ministériel, a été interrogé sur ses ambitions de leadership malgré le manque apparent d’expérience en gestion politique lors d’une émission dominicale sur Sky News.

“En dirigeant dans le domaine des affaires étrangères où j’ai très clairement défendu notre pays, défendant notre pays contre les menaces économiques chinoises et contre l’intimidation russe dans de nombreux domaines différents”, il a dit à Sophy Ridge de Sky News dimanche

“Eh bien, j’ai envahi un pays une fois,” a-t-il plaisanté lorsqu’on lui a posé des questions sur “la chose la plus méchante” il avait jamais fait.

“Et la réalité est que toute ma carrière a consisté à servir notre pays et à diriger des opérations de combat en Irak, en Afghanistan”, il ajouta.















L’ancien Royal Marine a servi comme officier du renseignement arabophone en Irak et est devenu membre de l’Ordre de l’Empire britannique après son service en Afghanistan. Il a vivement critiqué le retrait, qualifiant la chute de Kaboul de britannique “le plus grand désastre de politique étrangère depuis Suez.”

Tugendhat a annoncé sa candidature pour devenir le prochain Premier ministre juste un jour après que Boris Johnson a accepté de se retirer, bien que le vétéran de l’armée ait déjà clairement exprimé ses ambitions de leadership en janvier, lorsque le Premier ministre assiégé a été confronté pour la première fois à la perspective d’un vote de défiance.

“Nous avons besoin d’un bon départ” a-t-il déclaré, ajoutant que “la confiance dans notre politique et notre parti s’effondre.”

Alors que Boris Johnson avait initialement refusé de se retirer, il a finalement déclaré son départ imminent jeudi, annonçant qu’il resterait jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Bien qu’il ait promis de ne pas apporter de changements majeurs dans l’intervalle, ce qui pourrait paralyser les futurs Premiers ministres, de nombreux membres du parti – en particulier ceux qui ont démissionné de leur poste suite à la série apparemment interminable de scandales de 10 Downing – le veulent néanmoins immédiatement. Selon le Daily Telegraph, Johnson réfléchit maintenant à l’opportunité de rester à la Chambre des communes, comme l’a fait son prédécesseur Theresa May, ou d’abandonner son éventuelle candidature aux prochaines élections.















Outre Tugendhat, au moins 10 autres candidats devraient s’affronter pour le poste le plus élevé, dont les anciens et actuels chanceliers de l’Échiquier Rishi Sunak et Nadhim Zahawi, le ministre du Commerce Penny Mordaunt, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et le ministre du Cabinet Rehman Chishti, l’ancien secrétaire à la Santé Sajid. Javid, le secrétaire aux Transports Grant Shapps, le procureur général Suella Braverman, l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt et l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch.

Entre-temps, le secrétaire à la Défense Ben Wallace, auparavant considéré comme un favori, a brusquement annoncé sa décision de ne pas se présenter après “une attention particulière” Samedi. Un récent sondage YouGov sur les meilleurs choix des Britanniques pour remplacer Johnson a placé Sunak troisième, derrière Wallace et Mordaunt.