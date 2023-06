L’espoir du maire conservateur de Londres n’a pas possédé de chaussures avant l’âge de 16 ans et a grandi dans une hutte de terre bangladaise

Pour se présenter à la mairie de Londres, il faut une bonne paire de chaussures.

Mais Mozammel Hossain – le meilleur avocat devenu maire de Londres – n’a pas possédé sa propre paire avant l’âge de 16 ans.

Le mystérieux Moz pourrait être l’arme secrète des conservateurs contre Sadiq Khan l’année prochaine

L’homme que de nombreux conservateurs espèrent évincer Sadiq Khan lors des élections de l’année prochaine est né dans une hutte de terre bangladaise avec un toit en tôle comme le plus jeune de huit frères et sœurs.

L’avocat criminel – surnommé Mysterious Moz grâce à son statut d’étranger – s’ouvre aujourd’hui au Sun sur son « rêve londonien » et sur la façon dont il rendrait enfin la capitale sûre.

Et il pense que personne ne le connaissant sera un grand succès auprès des électeurs qui ont désespérément besoin de changement après huit ans sous Khan.

Lors de sa toute première interview, le meilleur avocat s’est engagé à :

Réprimez le crime de couteau de musique de forage qui ravage les communautés et intensifiez l’arrêt et la recherche

Forcer les flics à aller régulièrement sur le rythme pour les garder en contact avec leurs racines et intensifier les arrêts et les recherches

Abandonnez l’extension ULEZ détestée s’il est élu l’année prochaine et plantez des millions d’arbres à la place pour améliorer notre air

Construire sur un terrain TfL pour que plus de Londoniens aient leur propre maison

Moz a déclaré au Sun : « J’adore cette ville. Elle m’a donné tout ce que j’ai, elle m’a fait.

« Je suis le produit des valeurs londoniennes et je ferai tout pour rendre Londres plus sûre et plus abordable pour vous.

« Je suis un Londonien qui a été créé à Londres. Nous sommes l’endroit le plus magique de la galaxie.

« Et les gens peuvent s’identifier à moi – les gens de Tower Hamlets, de Richmond, de Hampstead. »

L’histoire inspirante de Mo entre chiffons et richesses commence lorsqu’il est venu au Royaume-Uni à seulement 21 ans pour étudier le droit à Liverpool, avant de s’installer dans la capitale.

Il a admis: « Je n’ai pas eu de chaussures jusqu’à l’âge de 16 ans. Mes parents étaient vraiment pauvres, ma mère ne savait pas écrire, elle ne savait pas ce qu’était un QC.

« Nous avions l’habitude de nous baigner dans un bel étang entouré de papayers et d’ananas.

« Je suis venu ici à 21 ans – la première fois que je suis monté dans un avion, la première fois que j’ai vu la mer – et je suis venu étudier le droit ici.

« Et cette ville m’a embrassé. Je suis le vrai rêve de Londres – le produit de Londres.

« Mais je ne pense pas qu’un garçon de Bromley puisse avoir les mêmes opportunités que j’ai eues il y a 20 ans – je veux lui rendre ça. »

Heureusement pour les conducteurs, il est déterminé à abandonner l’expansion détestée d’ULEZ qui « frappe le plus durement les pauvres ».

« Ce n’est pas le bon moment, nous ne pouvons pas le faire », dit-il.

Lors de la construction de plus de maisons pour la population en expansion, Moz ordonnera à TfL de construire sur certaines des vastes étendues de terres qu’ils possèdent déjà – pour donner à plus de personnes la possibilité de posséder malgré la hausse continue des prix.

Il dit : « Nous devons construire plus, et magnifiquement.

« Nous avons l’équivalent de 16 Hyde Parks, nous les possédons. Nous devons le faire. »

Et après des années à travailler dans le système de justice pénale, il pense qu’il est l’homme pour s’attaquer au dossier de Khan, l’accusant d’avoir « incontestablement échoué ».

Il dit : « Les gens disent qu’ils ne se sentent tout simplement pas en sécurité à Londres.

« Je vois comment des vies sont détruites par le crime, et les gens ont le sentiment que ces délits mineurs ont été décriminalisés.

« Vous n’entendez jamais M. Khan prendre le blâme, prendre la responsabilité. »

Sadiq Khan se présente à nouveau pour que le parti travailliste continue à occuper le poste de maire de Londres Crédit : Alamy

Sous sa mairie, il s’assurerait que davantage d’officiers en uniforme patrouillent jour et nuit, embaucheraient plus de flics et leur feraient faire des patrouilles tout au long de leur carrière pour les garder en contact avec le vrai Londres.

Et percer des gangs de rappeurs réalisant des vidéos malades avant de commettre des crimes odieux ferait face à une augmentation de deux mois de la surveillance 24 heures sur 24 pour aider à les éradiquer au cours de ses 100 premiers jours.

Il dit: « Tous ces gangs de téléphones, nous savons tous qui est derrière eux. Le Met le sait.

« Si j’ai la chance d’obtenir les votes des Londoniens, d’ici deux mois je ferai tout pour couper la tête du serpent.

« Nous devons les suivre, mettre toutes nos ressources en eux et les arrêter, pour démanteler ces gangs. »

Au cours de ses années de travail en tant qu’avocat, il a vu d’innombrables jeunes vies sans « espoir » qui se sont ensuite transformées en une vie de crime.

Étonnamment, un jeune de 18 ans lui a dit que seule la prison était la « stabilité que j’avais recherchée toute ma vie ».

Donner aux enfants l’opportunité, l’ambition et le mentorat pour leur redonner malgré une vie familiale difficile sera la clé pour réduire les niveaux de criminalité, dit-il.

L’avocat a raconté au Sun comment il était venu au Royaume-Uni à l’âge de 21 ans – sa première fois dans un avion

Moz ajoute : « J’ai pris certaines choses pour acquises – l’amour inconditionnel d’une mère et d’un père, le soutien de mes frères et sœurs.

« Nous n’avions pas beaucoup d’argent, mais nous avions l’amour et l’autre.

« Nous ne pouvons pas simplement arrêter des gens – nous pouvons être durs avec les gangs et le crime, mais aussi donner de l’espoir aux jeunes et quelque chose à espérer.

« Ça ne marche pas juste d’être dur.

« Il en coûte 42 000 £ pour envoyer un garçon à Eton, et la même chose pour un institut pour jeunes délinquants, cela coûte 119 000 £ par an.

« C’est un investissement si nous les aidons maintenant. »