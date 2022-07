L’espoir du leadership conservateur, Kemi Badenoch, marque un “désarmement économique unilatéral” net zéro

Le candidat à la direction des conservateurs, Kemi Badenoch, a qualifié l’objectif climatique zéro net de “désarmement économique unilatéral” et s’est engagé à le supprimer s’il était élu.

L’étoile extérieure mais montante a visé les politiques gouvernementales existantes qui “ont surchargé notre économie” et qui “consomment l’argent durement gagné des contribuables”.

“Trop de politiques, comme les objectifs net zéro, mises en place sans se soucier des effets sur les industries des régions les plus pauvres de ce pays”, a déclaré Mme Badenoch lors du lancement de sa campagne.

« La conséquence est simplement de déplacer les émissions vers d’autres pays – un désarmement économique unilatéral. C’est pourquoi nous devons changer et c’est pourquoi je me présente pour être leader.

Les commentaires sont la répudiation la plus brutale à ce jour de l’engagement net zéro, dans une course à la direction qui a alarmé le groupe de députés conservateurs passionnés par cela.

Suella Braverman, qui promet également d’être la candidate de la droite, a également attaqué la politique – tandis que le favori Rishi Sunak n’en a pas parlé, ayant contrecarré les dépenses alors qu’il était chancelier.

Mme Badenoch a également visé les entreprises dont “la principale priorité est la justice sociale, pas la productivité et les profits”, la qualifiant de “tendance Ben & Jerry’s”.

Et doublant son opposition au projet de loi sur les préjudices en ligne, elle a insisté sur le fait que la police devrait se concentrer sur le crime et «ne pas se soucier des sentiments blessés en ligne».

Mme Badenoch, qui a le soutien du grand frappeur conservateur Michael Gove, a également visé les candidats qui ont promis des réductions d’impôt massives, notamment Sajid Javid et Nadhim Zahawi.

“Je n’entrerai pas dans une surenchère fiscale et je ne dirai pas que mes réductions d’impôts sont plus importantes que les vôtres”, a-t-elle promis. « La ligne de démarcation dans cette course n’est pas les réductions d’impôts, c’est le jugement.

« Il est temps de dire la vérité. Pendant trop longtemps, les politiciens ont dit que vous pouvez tout avoir – vous pouvez avoir votre gâteau et le manger. Mais je suis ici pour vous dire que ce n’est pas le cas.

“Gouverner implique des compromis et vous devez être honnête à ce sujet”, a-t-elle déclaré, affirmant que le public “demande l’honnêteté” du prochain Premier ministre, une qualité qu’elle apporterait.

Mme Badenoch compte actuellement 16 partisans déclarés, ce qui la place sur la bonne voie vers les 20 requis pour participer à la course à la direction lorsque les nominations se termineront ce soir.

Le premier tour de scrutin parmi les 359 députés conservateurs aura lieu mercredi, lorsque les candidats auront besoin de 30 voix pour passer au deuxième tour jeudi.

D’autres votes auront lieu la semaine prochaine, pour réduire les espoirs à seulement deux prétendants d’ici le 21 juillet, le choix final étant fait par les membres.

Le nouveau Premier ministre sera ensuite révélé le 5 septembre, anéantissant les espoirs de nombreux députés conservateurs que M. Johnson puisse être expulsé du n ° 10 plus tôt.