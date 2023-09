L’espoir des Yankees Jasson Domínguez subira une opération chirurgicale à Tommy John la semaine prochaine

Le meilleur espoir des Yankees, Jasson Domínguez, subira une opération à Tommy John mercredi prochain, a déclaré le manager Aaron Boone jeudi matin avant d’affronter les Red Sox dans un programme double divisé.

« Jasson va être opéré mercredi prochain », a déclaré Boone, assis dans l’abri tout en parlant aux journalistes.

Le joueur de champ central de 20 ans a été exclu de la finale de la série de dimanche contre les Brewers parce que son coude droit limitait son élan lors de l’entraînement au bâton.

Boone a déclaré que le temps de récupération pour un joueur en position est de neuf à 10 mois.

« Lorsque vous parlez d’une intervention chirurgicale majeure, il faut que quelques médecins l’examinent, qu’ils voient tout et fassent des recommandations et que Jasson choisisse un chirurgien avec lequel il souhaite aller », a déclaré Boone.

Concernant le calendrier de son retour, Boone a déclaré : « Il doit d’abord subir une intervention chirurgicale. C’est juste un (nombre) de mois standard pour ce qu’il faut à un joueur en position pour revenir complètement. »

Signé pour un bonus de 5,1 millions de dollars à l’âge de 16 ans, Domínguez a fait ses débuts dans les grandes ligues le 1er septembre à Houston et frappait .258 avec quatre circuits et sept points produits en huit matchs.

Les Yankees ont placé le voltigeur de centre Harrison Bader en dérogation le mois dernier, ouvrant une place à Dominguez.

New York entre dans le programme double de jeudi à égalité au dernier rang de l’AL East avec Boston.

Reportage de l’Associated Press.

Yankees de New York

Obtenez plus de la Ligue majeure de baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.