L’espoir des Reds Elly De La Cruz a un nouveau fan : Jack Harlow

Les Reds de Cincinnati peuvent entrer samedi cinq matchs en dessous de 0,500, mais la plus grande question dans l’esprit des fans des Reds a moins à voir avec les joueurs de l’équipe actuelle de la grande ligue et plus avec le moment où le meilleur espoir Elly De La Cruz les rejoindra dans les majeures. En attendant, cependant, une célébrité aime avoir un aperçu en personne de De La Cruz dans les ligues mineures – le rappeur Jack Harlow.

De La Cruz montre actuellement ses incroyables compétences pour la filiale Triple-A des Reds, les Bats de Louisville, où il a un OPS de 1,037 et 12 circuits jusqu’à présent cette saison – dont plusieurs sont sans aucun doute des longballs qui laissent les fans de Louisville. en admiration. Ces fans incluent Harlow, un natif de Louisville, qui a récemment vu De La Cruz frapper l’un de ces circuits.

La vidéo de Harlow montre la puissance de De La Cruz en plein écran, alors que l’explosion du champ opposé de l’arrêt-court a atterri près du tableau de bord avec son visage dessus dans le champ central gauche. Comme vous pouvez le voir, l’entourage de Harlow a été naturellement très impressionné par l’explosion.

Le rappeur n’est que l’un des premiers fans de baseball à se pencher de plus près sur l’incroyable capacité de baseball de De La Cruz, ce qui en fait actuellement le prospect classé n ° 4 au baseball selon MLB Pipeline. De La Cruz frappe des balles de baseball qui jaillissent de sa batte à plus de 115 mph, sprinte vers la première base hors de la boîte du frappeur à un rythme de plus de 30 pieds par seconde et lance vers la première base depuis l’arrêt-court avec une vitesse de près de 100 mph. Il n’y a pas d’ouverture claire pour De La Cruz dans le champ intérieur des Reds actuellement, mais le phénomène dominicain de 21 ans pourrait être sur le point de forcer la main de l’équipe.

Indépendamment du moment où De La Cruz fait ses débuts dans la ligue majeure, Harlow peut dire qu’il a eu un aperçu de première classe du nouveau sauveur potentiel des Reds avant que peu d’autres ne le fassent.

