L’espoir des Jets Ville Heinola devrait être absent 2 à 3 mois après s’être fracturé la cheville gauche

Rick Bowness est passé de l’enthousiasme suscité par le jeu de Ville Heinola au camp des Jets de Winnipeg jeudi matin à celui de déclarer « Ce n’est pas une blessure à court terme » jeudi soir. La nouvelle est maintenant officielle : Heinola sera absent entre huit et 12 semaines en raison d’une fracture à la cheville gauche après une collision maladroite avec le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Brannstrom, jeudi à Winnipeg.

Heinola passe du précipice de décrocher un emploi au camp à la réserve des blessés pendant 70 des 192 jours de la saison de la LNH et rentrera chez lui pour être avec sa famille pendant sa guérison. Il est également possible qu’il subisse une intervention chirurgicale pour aider à réparer la fracture ; Bowness a déclaré que la décision serait prise après une évaluation plus approfondie.

« Mentalement et physiquement, vous vous préparez pour le camp d’entraînement et il va devoir recommencer », a déclaré Bowness. « Nous en avons parlé, nous allons le renvoyer chez lui. Je n’ai aucune idée qu’il reste assis ici pendant aussi longtemps, alors les premières semaines sont mieux entourées de sa famille. … Quand l’entraînement sera proche du début, nous le ramènerons, mais, pour l’instant, va être avec ta famille.

Voici ce que la blessure d’Heinola signifie pour lui, les décisions sur l’alignement des Jets, le plafond salarial de Winnipeg et plus encore :

Le moment

Heinola se lance dans l’attaque des Jets, tout comme il l’a fait tout au long du camp. Sa capacité à générer de l’offensive, qu’il mène la course ou qu’il arrive juste à temps comme deuxième vague, est ce qui a fait du défenseur de 22 ans une star de la AHL. C’est également ce qui l’a fait se démarquer au camp, menant à un but contre Calgary et à la limite d’une place dans la LNH.

Heinola a servi son partenaire, Brenden Dillon, et s’est précipité dans le coin des Sénateurs pour poursuivre le déversement de Dillon. Il s’est engagé avec Brannstrom et les deux sont allés sur les planches. Le coup sûr de Brannstrom était net, mais la cheville gauche de Heinola s’est coincée dans la glace. Il est tombé à genoux et n’a pas pu se relever, se traînant vers le banc de Winnipeg.

Il s’est fracturé la cheville et n’a pas pu mettre de poids dessus, même lorsque ses coéquipiers Josh Morrissey et Vladislav Namestnikov sont arrivés pour l’aider à sortir de la glace.

Ce que cela signifie pour Heinola

Dévastation, point final. Heinola est sur le point d’obtenir un emploi dans la LNH depuis des années, se développant avec les Moose du Manitoba et a organisé le meilleur camp d’entraînement dans la LNH de sa vie. Il avait récupéré la rondelle à la vitesse de la LNH, déplaçant la rondelle sur la glace avec facilité. Il s’était lancé dans l’attaque, menant à un but marquant établi par l’ancien coéquipier de Moose, Cole Perfetti.

Et Heinola a fait la seule chose que ses détracteurs disent qu’il n’est pas censé être capable de faire : il s’est défendu, avec beaucoup de succès, contre la taille. Alors que des coéquipiers comme Nate Schmidt, Kyle Capobianco et Declan Chisholm souffraient de blessures et que Logan Stanley avait du mal à briller aussi brillamment, Heinola semblait avoir remporté un poste dans la LNH.

Heinola retournera en Finlande pour rejoindre sa famille alors qu’il entame un processus de convalescence qui pourrait durer de huit à 12 semaines. Il y a des côtés positifs : une fracture est censée guérir mieux qu’une entorse, par exemple, tandis qu’Heinola gagnera de l’argent dans la LNH avec les Jets le plaçant dans la réserve des blessés. Aucun de ces éléments ne sera près de réconforter un jeune joueur qui a eu la chance de débuter la saison avec les Jets.

Ce que cela signifie pour Winnipeg

Les Jets ont commencé le camp d’entraînement avec une série de décisions difficiles à prendre. « Embouteillage défensif » était une expression si souvent utilisée à Winnipeg qu’elle commençait à perdre son sens. Les Jets avaient les 10 Dylan DeMelo, Neal Pionk, Dylan Samberg, Logan Stanley, Morrissey, Dillon, Schmidt, Capobianco, Chisholm et Heinola en compétition pour huit emplois.

Heinola semblait avoir remporté un emploi, obligeant Winnipeg à le garder et à risquer de perdre deux des Capobianco, Stanley et Chisholm au ballottage.

Winnipeg doit encore supprimer un défenseur supplémentaire – en théorie. Capobianco a porté un maillot sans contact vendredi, tandis que Chisholm et Schmidt semblent chacun s’être remis des blessures subies plus tôt au camp. Si Capobianco n’est pas prêt à participer avant la date limite de soumission de la liste de lundi, les Jets pourraient simplement garder Stanley et Chisholm sur la liste et Capobianco et Heinola en IR jusqu’à ce que leur situation change.

Ce serait une façon douloureuse et rétrograde de trier une ligne bleue bondée, mais telle est la vie d’une équipe de la LNH qui lutte contre les blessures avant même le début de sa saison.

Implications sur le plafond salarial

La blessure d’Heinola donne aux fans des Jets l’occasion d’en apprendre davantage sur les petits caractères de l’ABC en ce qui concerne le plafond salarial. Il sera placé en IR, comme indiqué, mais les Jets ne seront pas responsables de son plafond total de 863 333 $.

Pourquoi?

Heinola a un contrat à double sens, ce qui signifie qu’il est mieux payé dans la LNH que lorsqu’il joue chez les mineurs. Il a disputé moins de 50 matchs dans la LNH la saison dernière, ce qui signifie qu’il se qualifie pour ce qu’on appelle la réserve des blessés d’ouverture de la saison. Winnipeg n’est pas responsable de son plafond complet, mais d’un montant au prorata – environ 224 000 $, basé sur la partie de la saison dernière où il figurait sur la liste des Jets.

Strictement du point de vue du plafond, cela rend la perte d’Heinola plus facile à absorber pour Winnipeg. Les Jets n’utiliseront pas la réserve des blessés à long terme avec Heinola car, même en tenant compte de son plafond de 224 000 $ sur SOIR, ils prévoient de disposer d’un peu plus de 2 millions de dollars d’espace de plafond pour commencer la saison. Cet espace de plafond inutilisé s’accumulera de jour en jour, donnant aux Jets plus d’espace au fil de la saison – un avantage qui n’existerait pas s’ils utilisaient le LTIR.

Le plafond atteint par Heinola sera de 224 000 $, comme indiqué. Conformément à l’article 15.6 de la ABC, son salaire ne sera pas basé sur son plein salaire dans la LNH, mais sur un chiffre mixte entre ses gains dans la LNH et dans la AHL la saison dernière – encore une fois, parce qu’il a joué dans la LNH pendant moins de 50 matchs l’an dernier.

Il gagnera environ 100 000 $ au cours de cette période. Comparez cela aux 25 000 $ qu’il aurait gagnés dans la AHL pendant 10 semaines et il y a une certaine lueur d’espoir ici.

Lecture obligatoire

(Photo : AP Photo/Derik Hamilton)