L’espoir des Canadiens Owen Beck revient sur l’or du CMJ et se réjouit de nouvelles opportunités

Ce fut une journée émouvante pour Owen Beck dimanche.

Après avoir célébré le plus haut des sommets un soir plus tôt lorsque lui et ses coéquipiers d’Équipe Canada ont reçu une ovation debout au match des Maple Leafs de Toronto pour avoir remporté la médaille d’or aux championnats du monde juniors, Beck a passé le dimanche à dire au revoir.

Il a dit au revoir à ses coéquipiers des Steelheads de Mississauga, à ses entraîneurs, à sa direction, à son personnel et, enfin, à la famille avec laquelle il vivait depuis deux ans. Au moment où il a pris notre appel dimanche soir, il était un peu épuisé, mais était également au milieu de la seule chose qu’il ne manquera pas de son séjour à Mississauga.

Il était assis dans la circulation, en route vers Peterborough pour commencer un nouveau chapitre de sa carrière de hockeyeur, jouant à 45 minutes de sa ville natale de Port Hope avec les Petes.

Le contraste entre la joie de remporter l’or mondial junior et de quitter la seule maison de hockey junior qu’il ait jamais connue était quelque chose que Beck était en train de traiter.

“Je sais que mon directeur général et entraîneur-chef James Richmond voulait le meilleur pour moi et voulait me donner une chance de réussir cette année”, a déclaré Beck. « Il a fini par m’installer dans un endroit qui me convenait parfaitement, près de chez moi, et il a également obtenu un bon retour sur l’affaire. Je pense que cela finira par être une situation gagnant-gagnant, mais il est difficile de dire au revoir à cette équipe et à cette organisation, aux entraîneurs et à la direction là-bas et aux fans. Donc, c’est doux-amer.

Les sentiments contrastés qu’il a ressentis au cours du week-end étaient quelque peu similaires à la comparaison de ce qu’il a ressenti à la mi-décembre lorsqu’il a été l’une des dernières coupes pour Équipe Canada et qu’il a reçu l’appel le jour de l’An pour remplacer l’attaquant blessé Colton Dach, le frère de L’attaquant des Canadiens Kirby Dach.

MISE À JOUR DE LA LISTE | Owen Beck a été ajouté à l’équipe nationale junior de 🇨🇦. Colton Dach manquera le reste de la #WorldJuniors en raison d’une blessure. LISTE ➡️ https://t.co/b6EJ3OtX2M pic.twitter.com/3GVcsYbKbs — Hockey Canada (@HockeyCanada) 1 janvier 2023

Cette opportunité était quelque chose dont Beck rêvait depuis longtemps.

“C’était un de mes objectifs de faire partie de l’équipe cette année, cela ne s’est pas produit”, a-t-il déclaré. « Cela n’arrive pas souvent, mais la vie m’a donné une seconde chance. Je me suis rendu à Halifax, j’étais super excité. A remporté une médaille d’or, ce qui était incroyable, devant la foule d’Halifax, ce qui était fou.

Beck a comparé l’expérience de s’adapter à la qualité du jeu aux championnats du monde juniors à l’ajustement qu’il a dû faire au camp d’entraînement avec les Canadiens.

« Je pense que c’est une chose similaire dans le sens où vous acquérez de l’expérience en jouant avec et contre certains des meilleurs joueurs juniors et certains joueurs de la LNH, de partout dans le monde », a-t-il déclaré. “Apprendre à jouer à ce rythme et à continuer à jouer à ce rythme est juste quelque chose qui sera toujours précieux.”

Il s’agit d’un court tournoi, et on accorde souvent trop d’importance à la performance des joueurs aux championnats du monde juniors (voir : Cole Caufield). Mais Beck a tiré quelques leçons précieuses qui, selon lui, l’aideront. L’un d’eux est venu en demi-finale contre l’équipe des États-Unis, lorsque Beck a attisé une tentative de dégagement qui a conduit à 25 ou 30 secondes supplémentaires de temps de zone offensive pour les Américains. L’autre est venu en finale, lorsque Beck a eu une vue magnifique sur le premier but de la République tchèque après que l’espoir des Sabres de Buffalo, Jiri Kulich, s’est placé derrière lui et a enfoui un rebond assis dans l’enclave du Canada.

“J’ai en quelque sorte laissé Kulich me suivre là-bas, je ne lui ai pas mis de corps et quand j’ai essayé, j’étais un peu trop tard”, a déclaré Beck. “Se concentrer vraiment sur tous les détails, s’assurer que chaque base est couverte dans les trois zones et essayer de donner à l’autre équipe le moins d’occasions possible de marquer contre vous est quelque chose que j’en retire.”

Mais ces leçons sont évidemment éclipsées par l’expérience d’être dans cette patinoire à Halifax, regardant les fans et célébrant une grande victoire.

“C’était fou d’avoir une mer de rouge dans ce bâtiment”, a-t-il déclaré. «Il y avait des gens qui essayaient presque de grimper sur la vitre pour prendre des photos. C’était surréaliste. Voir ce genre de soutien de votre pays d’origine renforce ce sentiment de patriotisme et de fierté. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Beck a également pu passer plus de temps avec son compatriote espoir des Canadiens Joshua Roy, qui a préparé le but en or de Dylan Guenther en finale. Ils sont représentés par la même agence et ont passé un peu de temps ensemble en camp d’entraînement avec les Canadiens, mais c’était bien de le connaître un peu mieux dans ce milieu.

“C’est un gars très amusant à côtoyer. Toujours souriant, toujours riant. Et évidemment un très bon joueur de hockey », a déclaré Beck. «Il vient d’arriver et a joué de manière constante et exceptionnelle.

«Il était évidemment un élément clé pour l’équipe dans la ronde des médailles et surtout dans le match pour la médaille d’or. Il a exceptionnellement bien élevé son jeu et a saisi l’occasion dans la foulée et s’est contenté de courir avec. C’était très excitant de le voir faire ça.

En tant que centre de 200 pieds fier de son jeu défensif, nous ne pouvions pas laisser Beck partir sans obtenir son rapport de dépistage sur le meilleur espoir du repêchage de 2023 Connor Bedard, dont la performance dominante au tournoi a probablement amené certains directeurs généraux de la LNH à prendre une vision différente des choses lorsque leurs équipes perdent.

Qu’est-ce qu’il a vu de près chez Bedard qui n’est peut-être pas aussi bien passé à la télévision?

“Peut-être à quel point il est calme avec la rondelle”, a déclaré Beck. « Par exemple, il peut avoir un gars juste au-dessus de lui et il ne panique pas du tout avec la rondelle. C’est impressionnant de voir à quel point il le fait régulièrement, à quel point il trouve la glace libre et ne jette jamais la rondelle. C’était vraiment impressionnant à voir.

Beck devrait faire ses débuts avec les Petes de Peterborough à domicile jeudi contre le Sting de Sarnia, qui a échangé contre deux de ses anciens coéquipiers des Steelheads, Ethan Del Mastro et Luca Del Bel Belluz. Ce sera son premier match sur une nouvelle voie, une qui, espère-t-il, mènera à un championnat de la OHL et à une place dans la Coupe Memorial.

“C’était l’une des équipes qui m’excitait le plus en termes de chances de remporter un championnat uniquement en fonction de la façon dont ils se sont construits”, a déclaré Beck. “Avoir la chance de faire partie de cela va être extrêmement excitant.”

(Photo d’Owen Beck et Connor Bedard : Darren Calabrese / La Presse Canadienne via AP)