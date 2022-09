L’espoir de l’USMNT, John Brooks, signe avec l’équipe portugaise de Benfica

John Brooks a rejoint l’équipe portugaise de Benfica alors qu’il cherche à se frayer un chemin dans l’équipe américaine de la Coupe du monde. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

Le défenseur américain John Brooks a signé jeudi un contrat d’un an avec le club portugais de Benfica.

Le joueur de 29 ans, qui a quitté le VfL Wolfsburg allemand à la fin de la saison dernière, espère revenir en lice pour une place dans l’alignement américain pour la Coupe du monde.

Après avoir participé à deux des trois premiers éliminatoires en septembre dernier, il a été lâché par l’entraîneur Gregg Berhalter et n’a plus été sélectionné pour l’équipe nationale depuis. Berhalter a déclaré que les États-Unis utilisaient une ligne défensive élevée avec laquelle Brooks n’était pas familier à Wolfsburg.

Brooks a joué pour Hertha Berlin (2012-17) et Wolfsburg de 2017 à 22. Il a marqué un but décisif à la 86e minute contre le Ghana lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014 et compte trois buts en 45 matches internationaux.

Il devient le 11e Américain d’une équipe de Ligue des champions cette saison après Sergino Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), James Sands et Malik Tillman (Rangers), Cameron Carter -Vickers (Celtic), Timmy Chandler (Eintracht Francfort), Owen Otasowie (Club Bruges) et Josh Cohen (Maccabi Haïfa).