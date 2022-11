L’espoir de l’Ukraine pour un avenir vert brille au milieu de la dévastation environnementale

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

À côté, dans le pavillon australien, des baristas déchiqueteuses servent les meilleurs plats blancs de la ville, tandis qu’en face, au stand du Brésil, des touches de jaune, de bleu et de vert se mêlent de manière hypnotique sur les écrans numériques. Mais au pavillon de l’Ukraine, tout est sombre et sombre.

C’est la première année que l’Ukraine a son propre pavillon national au sommet de l’ONU sur le climat, la COP27, qui se déroule cette semaine à Charm el-Cheikh, en Égypte. L’espace fonctionne comme une métaphore visuelle de l’état actuel du pays, avec des murs inclinés gris, un tronc d’arbre parsemé de balles et un grand espace cylindrique présentant des échantillons de sol endommagé de toute l’Ukraine — une tombe pour les perdus et les biodiversité dégradée.

Au cours des deux dernières semaines, des larmes ont été versées ici, y compris celles du ministre ukrainien de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, Ruslan Strilets, alors qu’il accueillait une foule de journalistes dans le petit espace lundi soir. “Ce pavillon est un lieu d’unité pour tous les amis de l’Ukraine”, a-t-il déclaré, une seule larme coulant sur sa joue.

Il a semblé décontenancé par la participation, avec au moins 50 personnes entassées dans le petit stand, mais la solidarité envers l’Ukraine n’a pas manqué lors de ce sommet. La guerre de la Russie n’a pas seulement causé la mort et la dévastation dans le pays, elle a également déclenché une crise énergétique mondiale qui a fait grimper le coût de la vie partout dans le monde.

De même, la destruction de la nature en Ukraine – ou ailleurs d’ailleurs – est un problème pour nous tous. Comme l’a dit Strilets : “L’environnement n’a pas de frontière.” La nature est l’un de nos alliés les plus puissants dans la bataille pour minimiser les pires effets de la crise climatique. Il aspire de l’atmosphère tout le carbone que nous y avons pompé au fil des ans, aidant à soulager notre monde qui se réchauffe rapidement. La destruction de la biodiversité et des habitats naturels fait reculer la course collective, et en Ukraine, la dévastation a été considérable.

“L’environnement est toujours victime d’un conflit”, a déclaré Inger Andersen, responsable du Programme des Nations Unies pour le développement, qui a participé à l’analyse des dommages environnementaux de plusieurs guerres. “Les conflits laissent un héritage toxique qui se transmet de génération en génération”, a-t-elle ajouté lors de l’événement de lancement de la plateforme mondiale de l’Ukraine pour l’évaluation des dommages environnementaux causés par l’action militaire.

Lors du lancement, Strilets a présenté un résumé de ce qui s’est passé dans son pays. La guerre de la Russie en Ukraine est toujours en cours, mais au cours des huit derniers mois depuis l’invasion de la Russie, le conflit a déjà causé 2 239 cas enregistrés de dommages environnementaux et menacé un cinquième des zones protégées de l’Ukraine.

Les forêts du pays ont été particulièrement touchées, car elles ont été fortement occupées par l’armée russe et connaissent les combats les plus violents, avec de nombreux incendies. Environ 450 000 hectares de forêt se trouvent dans des zones occupées ou hostiles, avec 63 forêts distinctes sous occupation. “Les Russes ont transformé nos ressources naturelles en bases militaires”, a déclaré Strilets.

En matière de biodiversité, environ 600 espèces animales sont menacées, et 750 espèces de plantes et de champignons, selon les calculs du gouvernement. Depuis fin février, 120 cas de dauphins ont été tués dans la partie ukrainienne de la mer Noire.

Cette année, l’Ukraine est sur la bonne voie pour dépasser ses émissions de 2021 en raison de la pollution causée par l’armée russe. Alors que le reste du monde discute de se sevrer des énergies fossiles, l’Ukraine est une fois de plus obligée de discuter de la lutte contre la pollution, a déclaré Strilets.

Un avenir meilleur et plus vert pour l’Ukraine

Ce n’était pas censé être comme ça. Avant l’invasion de la Russie, l’Ukraine se préparait à demander officiellement son adhésion à l’UE et, dans le cadre de cette préparation, elle prévoyait de s’aligner pleinement sur les directives vertes de l’UE. Mais la guerre a fait dérailler ses plans de transition verte.

Maintenant, les yeux fixés sur l’avenir, Strilets prévoit une “opportunité unique” de reconstruire l’Ukraine en tant que pays vert qui produit et subsiste grâce aux énergies renouvelables. Plusieurs expositions ont été présentées au pavillon ukrainien à la COP27, détaillant comment le pays deviendra un leader vert. Un message imprimé du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy disait : “L’Ukraine peut, et j’en suis certain, devenir une plaque tournante de l’énergie verte pour l’Europe”.

Les modèles d’éoliennes étaient accompagnés d’une légende expliquant le projet du pays de générer 30 GW d’énergie renouvelable par an d’ici 2030 (il produit déjà 13 GW par an) et d’exporter 15 de ces gigawatts vers l’Europe. Il ne s’agit pas seulement de reconstruire, dit la légende, il s’agit de créer quelque chose de nouveau qui fera de l’Ukraine un élément important de la sécurité énergétique de l’UE.

“L’Ukraine devrait renaître des cendres de cette guerre en tant que société climatiquement neutre”, a déclaré Natalia Andrusevych, présidente du conseil d’administration du Resource & Analysis Center, s’exprimant via Zoom lors de l’événement. Andrusevych a rédigé une note d’orientation sur la reconstruction d’après-guerre qui modélise le développement durable pour l’Ukraine.

Faire payer la Russie

Cette reconstruction verte coûtera astronomiquement. L’Ukraine a calculé les dommages environnementaux que l’armée russe a déjà causés à plus de 39 milliards de dollars. S’exprimant sur Zoom lors de l’événement, Alanna Simpson, spécialiste principale de la gestion des risques de catastrophe à la Banque mondiale, a déclaré qu’en tenant compte des dommages causés seulement jusqu’au 1er juin, environ 349 milliards de dollars seraient nécessaires pour le relèvement et la reconstruction.

Ce projet de loi ne vise pas simplement à reconstruire ce qui a été perdu, il vise à assurer que l’Ukraine est bien préparée pour l’avenir. “Nous ne voulons pas reconstruire une école des années 1960 selon les normes des années 1960”, a déclaré Simpson. Au lieu de cela, a-t-elle ajouté, il doit être vert.

Pour le payer, Strilets, Andrusevych et bien d’autres d’Ukraine parlent de demander des réparations non seulement à la Russie, mais aussi aux compagnies de combustibles fossiles qui profitent du conflit. La Russie “vise à transformer la planète entière en abri anti-bombes”, a déclaré Strilets, et devrait être tenue responsable non seulement par l’Ukraine, mais par le monde entier pour les dommages environnementaux qu’elle cause.

Il s’agit d’un élément central du travail que l’organisation militante de base Razom We Stand entreprend actuellement, a déclaré la militante et avocate Svitlana Romanko. Elle et de nombreux autres Ukrainiens, y compris ceux qui sont déplacés ou réfugiés, sont venus à la COP27 cette année parce qu’ils pensent que trop peu de gens comprennent que l’argent que la Russie continue de tirer des combustibles fossiles finance la guerre dans leur pays. “L’offre et la demande de l’industrie des combustibles fossiles doivent être sérieusement coupées”, a déclaré Romanko.

Leur présence à la conférence les a amenés face à face avec des membres de la délégation russe et des dirigeants des énergies fossiles, ce qui les a profondément fâchés et leur a manqué de respect. La semaine dernière, Romanko a confronté Patrick Pouyanné, le PDG de la société énergétique française Total, que Razom We Stand tente actuellement de poursuivre. Elle lui a demandé s’il utiliserait l’argent du sang qu’il a gagné pendant la guerre de Russie pour financer la reconstruction de l’Ukraine. “Probablement,” lui dit-il en réponse, lui tapotant le bras d’une manière qui, selon elle, était “condescendante”.

Total n’a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

L’espoir de Romanko est que tout argent récupéré auprès des compagnies pétrolières et de la Russie soit utilisé pour aider l’Ukraine à se décarboner tout en reconstruisant, en stimulant le développement du pays et en le rendant sûr, sécurisé et autosuffisant pour les générations à venir. “Nous ne voulons pas que cet argent sale et bon marché reconstruise les affaires comme d’habitude”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons créer un précédent où cet argent est utilisé pour la transition verte.”

Des plans sont en cours pour tirer parti de méthodes de construction plus écologiques et reconstruire dans le style de l’initiative du Nouveau Bauhaus européen, qui rassemble des personnes de différentes disciplines pour créer des bâtiments durables, abordables et accessibles.

“Nous voulons être le grand exemple puissant de la façon de reconstruire”, a déclaré Romanko. Elle envisage une Ukraine qui fonctionne sur “l’énergie verte distribuée appartenant à la communauté qui ne tue pas”, et où les gens peuvent se réveiller le matin, regarder par leurs fenêtres et ne pas voir d’explosions, mais un pays sûr et vert.

L’Ukraine a passé neuf mois sous les bombardements constants de l’armée russe et fait maintenant face au long, dur et froid hiver qui l’attend. Malgré cela, Romanko, Strilets et les nombreux autres Ukrainiens ont rejoint les rangs des combattants de la crise climatique lors de la COP27 et refusent de laisser mourir leur vision d’un avenir sans énergies fossiles. “Paix et liberté”, a déclaré Romanko. “C’est ce qui nous motive.”