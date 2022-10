L’espoir de la Russie pour la victoire de l’Ukraine révélé dans la bataille pour Bakhmut

Prendre Bakhmut romprait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de se diriger vers Kramatorsk et Sloviansk, les principaux bastions ukrainiens de la province de Donetsk. Les séparatistes pro-Moscou contrôlent une partie de Donetsk et de la province voisine de Lougansk depuis 2014.

L’armée ukrainienne tire des mortiers et de l’artillerie lourde pour repousser les forces russes qui se trouvaient à moins de 5 kilomètres (3 miles) tôt jeudi, selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion à Washington.