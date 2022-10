L’espoir de la Russie pour la victoire de l’Ukraine révélé dans la bataille pour Bakhmut

BAKHMOUT, Ukraine (AP) – Les soldats russes qui bombardent une ville de l’est de l’Ukraine avec de l’artillerie se rapprochent lentement dans leur tentative de s’emparer de Bakhmut, qui est restée aux mains des Ukrainiens pendant la guerre de huit mois malgré l’objectif de Moscou de capturer toute la région du Donbass bordant Russie.

Alors qu’une grande partie des combats du mois dernier se sont déroulés dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, la bataille qui s’intensifie autour de Bakhmut démontre le désir du président russe Vladimir Poutine d’obtenir des gains visibles après des semaines de revers nets en Ukraine.

Prendre Bakhmut romprait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de se diriger vers Kramatorsk et Sloviansk, les principaux bastions ukrainiens de la province de Donetsk. Les séparatistes pro-Moscou contrôlent une partie de Donetsk et de la province voisine de Lougansk depuis 2014.

Avant d’envahir l’Ukraine, Poutine a reconnu l’indépendance des républiques autoproclamées des rebelles. Le mois dernier, il a illégalement annexé Donetsk, Louhansk et deux autres provinces que les forces russes occupaient ou occupaient en grande partie.

La Russie a battu Bakhmut avec des roquettes pendant plus de cinq mois. L’assaut au sol s’est accéléré après que ses troupes ont forcé les Ukrainiens à se retirer de Louhansk en juillet. La ligne de contact se trouve maintenant à la périphérie de la ville. Des mercenaires du groupe Wagner, une compagnie militaire russe de l’ombre, mèneraient la charge.

La campagne prolongée de la Russie pour Bakhmut révèle la “folie” de Moscou, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un discours nocturne à la nation cette semaine.

“Jour après jour, pendant des mois, ils y ont conduit des gens vers la mort, concentrant là-bas la puissance maximale des frappes d’artillerie”, a déclaré Zelenskyy.

Le bombardement a fait au moins trois morts entre mercredi et jeudi, selon les autorités locales.

L’armée ukrainienne tire des mortiers et de l’artillerie lourde pour repousser les forces russes qui se trouvaient à moins de 5 kilomètres (3 miles) tôt jeudi, selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion à Washington.

La Russie a besoin d’une victoire à Bakhmut étant donné qu’elle a perdu le contrôle de vastes étendues de la région nord-est de Kharkiv à cause d’une contre-offensive ukrainienne le mois dernier et de sa position détériorée à Kherson. Les zones ont été parmi les premières capturées par l’armée russe après l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

« La Russie subit des défaites à tous les niveaux. … Ils ont besoin de l’optique d’une sorte de victoire offensive pour apaiser les critiques chez eux et pour montrer au public russe que cette guerre est toujours planifiée », a déclaré Samuel Ramani, chercheur associé au Royal United Services Institute, un organisme de défense et de défense. groupe de réflexion sur la sécurité basé à Londres.

Le groupe Wagner a joué un rôle de premier plan dans la guerre et les organisations de défense des droits de l’homme ont accusé ses soldats à gages d’avoir commis des atrocités. Leur déploiement autour de Bakhmut reflète l’importance stratégique de la ville pour Moscou. Cependant, il n’est pas clair si les mercenaires ont réalisé de nombreux gains tangibles, selon Ramani.

“Nous assistons à une situation où le groupe Wagner est assez efficace pour créer la terreur parmi les résidents locaux, mais beaucoup moins efficace pour capturer et conserver un territoire”, a-t-il déclaré. Au mieux, ils gagnent 1 kilomètre (0,6 mile) par semaine vers Bakhmut, a-t-il déclaré.

Alors qu’ils étaient dans la ville cette semaine, des journalistes de l’Associated Press ont vu des voitures incendiées, des bâtiments détruits et des personnes luttant pour survivre dans une cacophonie de bombardements constants. Bakhmut est sans électricité ni eau depuis un mois, et les habitants s’inquiètent du chauffage de leur maison à mesure que les températures chutent.

« Nous espérions que cette (guerre) se terminerait ou que nous aurions des conditions qui nous permettraient de vivre. Mais depuis le mois dernier, les conditions sont terribles », a déclaré Leonid Tarasov, un habitant.

Peu de magasins sont ouverts. L’AP a vu des gens utiliser du bois de chauffage pour cuisiner dans les rues et puiser de l’eau dans des puits.

Bakhmut avait une population d’environ 73 000 personnes avant la guerre, mais environ 90 % ont quitté la ville, selon Pavlo Kyrylenko, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk.

Certains de ceux qui sont restés ont demandé ces derniers jours à être évacués des zones désormais trop dangereuses pour les volontaires ou les soldats à cause des combats, a déclaré Roman Zhylenkov, un volontaire du groupe d’aide local Vostok-SOS.

D’autres se sentent pris au piège.

« Les personnes qui sont parties ont déménagé pour rester avec leurs enfants ou leurs frères et sœurs. Ils avaient des endroits où aller », a déclaré Ilona Ierhilieieva en préparant de la soupe sur un feu ouvert au bord de la route. « Mais nous, nous n’avons pas d’endroit où aller. C’est pourquoi nous sommes ici.

Inna Varenytsia et Sam Mednick, Associated Press