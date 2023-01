L’espoir de la Floride, Anthony Richardson, comparé à l’excellent Steelers

Le quart-arrière de la Floride, Anthony Richardson, fait des comparaisons avec ce grand des Steelers de Pittsburgh.

S’il y a quatre quarts pris au premier tour du repêchage de la NFL 2023, l’argent intelligent devrait être sur Anthony Richardson, de Floride, le quatrième gars à sortir du tableau.

Alors que l’on s’attend à ce que Bryce Young de l’Alabama, CJ Stroud de l’Ohio State et Will Levis du Kentucky aillent tous haut ce printemps, Richardson a trop de talent brut pour être autre chose qu’un choix de deuxième ronde. Quand il jouait à son meilleur à Gainesville, Richardson a rappelé aux fans de la SEC à quoi ressemblait parfois Cam Newton pour Auburn. Newton est devenu n ° 1 au classement général en 2011.

Selon Matt Verderame de FanSided, «un évaluateur de personnel de haut rang qui a fait un travail cinématographique important sur Richardson, sa comparaison était Kordell Stewart. [He] a estimé Richardson par rapport à Stewart “mentalement et athlétiquement” à ce stade, affirmant qu’il était à la fois un projet et un excellent athlète.

Faire des comparaisons avec l’icône des Steelers de Pittsburgh, Kordell Stewart, est un éloge incroyablement noble.

La question reste de savoir quelle franchise NFL serait en ligne pour rédiger sa propre version de Slash.

Le quart-arrière de Floride Anthony Richardson fait la comparaison avec Kordell Stewart

Bien que la course de Stewart à Pittsburgh ait ensuite été éclipsée par le futur membre du Temple de la renommée du football professionnel Ben Roethlisberger, Slash aura toujours une place spéciale dans le cœur des fans des Steelers du monde entier. Stewart était une star au Colorado, mais les Buffs étaient plutôt une équipe à triple option à ce moment de leur histoire. Stewart est peut-être arrivé trop tôt dans la NFL, mais il a quand même eu du succès.

La bonne nouvelle pour Richardson est qu’il entre dans la ligue au moment parfait pour un joueur avec ses compétences. De nombreux grands quarts-arrières ont pu se tailler une carrière dans cette ligue à la fois en tant que coureur et lanceur. Bien sûr, Richardson est toujours incroyablement brut en sortant de Floride. La saison dernière a été une mauvaise année pour les Gators. Richardson a partagé son temps avec Emory Jones avant l’année dernière.

En bref, Richardson est plus un projet qu’une perspective à ce stade. Parce que l’avantage est trop beau pour être laissé passer, quelqu’un finira probablement par le faire entrer dans le top 31, juste pour que l’équipe qui le choisit ait l’option de cinquième année disponible. La meilleure partie pour Richardson est qu’il finira probablement par aller dans une meilleure franchise que Levis, et certainement sur Young ou Stroud.

Hendon Hooker aurait pu en faire cinq quarts au premier tour, mais il sort d’un ACL déchiré…

