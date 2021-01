Après s’être remise d’un combat contre le COVID-19 et d’une visite à l’hôpital, la gymnaste MyKayla Skinner cherche à rattraper le temps perdu dans sa candidature pour une place dans l’équipe olympique américaine cet été.

Près de six semaines après son diagnostic initial et une semaine après son arrivée à l’hôpital avec une pneumonie, Skinner pourra enfin reprendre la pratique mercredi.

Suppléante dans l’équipe olympique de 2016, Skinner a remporté le titre NCAA 2018 dans le saut à l’Université de l’Utah, mais elle a quitté l’école pour s’entraîner aux Jeux de 2020 à Tokyo. Après que la pandémie a repoussé le calendrier d’un an, Skinner a appris de première main les effets du virus.

«Pendant deux semaines, j’ai eu l’impression de ne pas pouvoir bouger du canapé», a déclaré Skinner à KSL-TV de Salt Lake City. «J’étais malade, fatiguée et épuisée. C’était si étrange que mon corps se sente si faible et je ne pouvais rien y faire. Ça fait six semaines. Et je pense que mon corps a besoin d’au moins deux autres pour atteindre sa pleine force.

Au moins, le temps d’arrêt de l’entraînement a permis à une blessure d’Achille qu’elle a subie à l’automne de guérir. Mais le temps presse.

« Il est censé y avoir des compétitions internationales dans les prochains mois que je peux espérer faire », a déclaré Skinner, 24 ans. « Mais tout est juste un gâchis; les choses sont en l’air. Nous verrons donc si cela va de pair.

La prochaine étape importante est les championnats américains de gymnastique, qui se dérouleront du 4 au 7 juin à Fort Worth, au Texas. Là, les juges nommeront l’équipe nationale, ce qui aidera à déterminer qui participera aux essais olympiques les 25 et 28 juin à St. Louis.

Moins d’un mois après la nomination de l’équipe olympique, les Jeux d’été commencent à Tokyo.

Si Skinner est capable de faire partie de l’équipe américaine, ce sera encore plus un exploit après ce qui aurait pu être son adversaire le plus coriace, le coronavirus.

«Cela peut certainement affecter les jeunes», dit-elle. «C’est étrange de penser que vous pouvez être un athlète aussi sain et fort, et cela peut encore vous frapper si mal.