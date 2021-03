C’est une possibilité particulièrement intrigante car elle pourrait aider à expliquer pourquoi l’Afrique et l’Asie ont subi moins de décès que non seulement les pays à revenu élevé, mais aussi les pays d’Amérique latine. Les Latino-américains, comme les Européens et les résidents américains, sont plus lourds en moyenne que les Africains ou les Asiatiques.

L’obésité peut causer de multiples problèmes de santé, y compris rendre la respiration plus difficile, car Dr David L. Katz m’a dit, et la privation d’oxygène a été un symptôme commun de Covid. Un article de la Dre Jennifer Lighter de l’Université de New York et d’autres chercheurs a révélé que l’obésité augmenté le risque d’hospitalisation parmi les patients Covid.

Dans un discours à la Maison Blanche hier soir, le président Biden a tenté d’équilibrer réalisme et espoir. Il a commencé par une sombre récitation des coûts de Covid, y compris la perte d’emploi, la solitude, les rassemblements annulés, le manque de temps à l’école et, surtout, la mort. À un moment donné, il a fouillé dans la poche de sa veste et a retiré une carte – qu’il porte toujours, a-t-il dit – avec le bilan américain actuel imprimé dessus. L’année écoulée, a-t-il dit, avait été «remplie de pertes de vies et de pertes de vies pour nous tous».

