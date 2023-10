Le chef du service de renseignement britannique MI-5 a souligné cette semaine « l’ampleur épique » de l’espionnage chinois dans le secteur privé – notamment des dizaines de milliers d’approches d’agents chinois pour le recrutement.

« Semaine après semaine, nos équipes détectent des quantités massives d’activités secrètes de la part de la Chine en particulier, mais aussi de la Russie et de l’Iran », a déclaré le directeur du MI-5, Ken McCallum, avant la conférence de l’Alliance Five Eyes en Californie – la première fois que les cinq Les chefs des agences de renseignement du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada sont apparus publiquement ensemble.

« L’activité ne vise pas uniquement les secrets gouvernementaux ou militaires », a déclaré McCallum, selon The Guardian. « Pas seulement destiné à nos infrastructures critiques, mais de plus en plus [at] des startups prometteuses – des entreprises innovantes issues de nos universités, de la recherche universitaire elle-même et de personnes qui, naturellement, ne pensent pas que la sécurité nationale les concerne. »

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a affirmé que la Chine avait fait de « l’espionnage économique et du vol du travail et des idées d’autrui un élément central de sa stratégie nationale » et a présenté cette stratégie comme se déroulant « aux dépens des innovateurs de nos cinq pays ».

POUTINE REPÉRÉ EN CHINE AVEC UNE MALETTE NUCLÉAIRE À PROXIMITÉ DANS DES IMAGES RARES : RAPPORT

« Cette menace est devenue encore plus dangereuse et insidieuse ces dernières années », a déclaré Wray, citant plus de 2 000 enquêtes ouvertes du FBI liées à la Chine et affirmant que le bureau avait à un moment donné ouvert une nouvelle enquête toutes les 12 heures.

McCallum a cité le chiffre de plus de 20 000 personnes au Royaume-Uni que des agents chinois ont contactées via des sites comme LinkedIn pour tenter de recruter ou d’obtenir des informations sensibles auprès de travailleurs britanniques du secteur technologique.

L’HOMME QUI S’EST ÉCRASÉ DANS LE CONSULAT CHINOIS DE SAN FRANCISCO ÉTAIT ARMÉ D’UN COUTEAU ET D’UNE ARBALÈTE

Il a également cité 20 cas d’entreprises chinoises tentant d’accéder aux développements technologiques « sensibles » des entreprises et des universités britanniques par le biais d’investissements ou d’autres moyens, cachant généralement leur implication à travers « des investissements obscurs et des structures d’entreprise imaginatives », selon la BBC.

L’une de ces acquisitions portait sur une société liée aux chaînes d’approvisionnement militaires britanniques ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement d’un certain nombre de « grandes sociétés commerciales occidentales ».

NIKKI HALEY « TROMPE » LE PUBLIC DE LA MAIRIE LORSQU’ELLE EST INTERROGÉE SUR LES ACHATS DE TERRES CHINOIS EN CAROLINE DU SUD : WAPO

« Ces technologies se trouvent à un moment historique où elles commencent à changer notre monde de manière assez fondamentale », a déclaré McCallum à la BBC. « Et nous savons que les États autoritaires sont focalisés sur les opportunités que ces technologies peuvent leur présenter. »

Une autre entreprise chinoise a peut-être acquis des données de recherche auprès d’une grande université britannique, et McCallum a fait état de certains efforts visant à contourner les contrôles réglementaires de deux autres institutions afin d’influencer la recherche.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Au fur et à mesure que nous progressons, on s’attendrait à ce que notre police, le ministère public et les tribunaux s’intéressent plus souvent au travail sur les menaces étatiques, de la même manière qu’il est tout à fait courant dans notre travail antiterroriste », a-t-il déclaré.