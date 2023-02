L’espion qui ne l’était pas ? Un policier de New York veut récupérer son badge

GARDEN CITY, NY (AP) – Un jour de septembre 2020, l’officier de police de New York Baimadajie Angwang a embrassé son tout-petit au revoir et était sur le point de se rendre au travail en voiture lorsqu’il a été entouré d’agents du FBI armés de fusils.

Vous êtes en état d’arrestation, a dit le flic déconcerté. L’accusation : Être un agent secret pour la Chine.

Angwang, un ancien marine américain, a passé six mois dans un centre de détention fédéral avant d’être libéré sous caution en attendant son procès pour avoir fourni des informations sur la communauté tibétaine de New York aux responsables du consulat chinois à New York.

Puis, tout aussi soudainement, ce fut fini. Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont abandonné les charges le 19 janvier, affirmant seulement qu’ils agissaient « dans l’intérêt de la justice ». Ils n’ont pas expliqué davantage.

Maintenant, Angwang dit qu’il veut être réintégré dans les forces de police, qui l’ont suspendu avec solde pendant que l’affaire était pendante. Mais plus que cela, il veut des réponses.

« Pourquoi avez-vous commencé l’enquête sur moi ? Pourquoi avez-vous abandonné toutes les charges ? » a déclaré Angwang, qui est né au Tibet mais a obtenu l’asile politique aux États-Unis à l’adolescence.

« Nous voulons une explication. Nous l’exigeons parce que vous me le devez », a-t-il déclaré lors d’un entretien au bureau de son avocat. “Vous ne pouvez pas simplement me mettre en prison pendant six mois et ruiner mon nom, ruiner ma réputation et donner tout ce stress aux membres de ma famille et à mes amis, puis vous dites, ‘dans l’intérêt de la justice.’ Tu vas juste le laisser comme ça ?

Le Parti communiste chinois a régné sur le Tibet pendant sept décennies et la Chine a revendiqué une vaste étendue de l’Himalaya comme faisant partie de son territoire depuis le XIIIe siècle. Mais la relation a été tendue, avec de nombreux Tibétains – certains en exil – cherchant l’indépendance.

L’accusation initiale contre Angwang était qu’il avait commencé à fournir des informations aux responsables chinois sur les groupes indépendantistes tibétains à New York en 2018.

Dans des documents judiciaires, les procureurs ont déclaré qu’Angwang était une menace pour la sécurité nationale. Il a été accusé d’être un agent étranger non enregistré, de fausses déclarations aux enquêteurs fédéraux, d’entrave à la justice et de fraude électronique. Il n’y avait aucune allégation d’espionnage, une accusation plus grave.

Lors de la constitution de son dossier initial contre Angwang, les procureurs ont fait valoir qu’il avait fourni des renseignements sur les Tibétains de souche susceptibles de coopérer avec des responsables chinois et les avait conseillés sur la manière d’étendre le “soft power” de la Chine à New York.

Plus précisément, le gouvernement a déclaré qu’il cherchait un accord donnant-donnant qui lui donnerait un visa de 10 ans pour son pays d’origine en échange d’informations de surveillance et d’un accès au service de police.

L’affaire reposait en partie sur des appels téléphoniques enregistrés, dont certains au cours desquels les autorités ont déclaré qu’Angwang avait qualifié un fonctionnaire consulaire de “grand frère” et de “patron”.

Angwang a déclaré à l’Associated Press que ses mots avaient été mal traduits du mandarin ou sortis de leur contexte. Il a dit qu’il était devenu superficiellement ami avec les autorités chinoises parce qu’il avait besoin d’un visa pour visiter son pays natal, afin que ses parents et d’autres proches puissent enfin rencontrer sa fille.

Le juge présidant l’affaire a demandé des réponses sur les raisons pour lesquelles les accusations avaient été rejetées, mais les procureurs fédéraux ont refusé de divulguer des informations classifiées qui auraient pu fournir des indices.

Le bureau du procureur américain à Brooklyn a refusé de commenter.

Le juge a accepté de rejeter l’affaire sans préjudice, ce qui signifie que le gouvernement pourrait à nouveau porter plainte, une possibilité qui pèse sur Angwang mais son avocat suggère qu’il est peu probable.

L’avocat, John Carman, a supposé que son client avait été pris dans les efforts de l’administration Trump pour éradiquer l’espionnage chinois dans les institutions américaines, y compris l’économie, les universitaires et d’autres facettes de la vie publique. Angwang soutient qu’il y avait des nuances de racisme ciblant les personnes ayant des liens avec la Chine.

«Je pense que notre système de justice pénale fait parfois fausse route lorsqu’il a un aspect publicitaire et lorsqu’il a un aspect politique. Et cette affaire avait les deux », a déclaré Carman.

Angwang s’est rendu aux États-Unis pour la première fois alors qu’il était adolescent avec un visa d’échange culturel. Il est retourné au Tibet mais est ensuite retourné aux États-Unis, affirmant qu’il avait été arrêté et battu par les autorités chinoises. Il a emménagé chez un oncle dans le Queens et a obtenu l’asile à 17 ans.

Dans son pays d’adoption, Angwang s’est enrôlé dans les Marines américains et a servi en Afghanistan. Après avoir été libéré, il a rejoint les réserves de l’armée et s’est inscrit à l’académie de police.

Il a dit que c’était sa façon de redonner à un pays qui a été si bon pour lui.

Les poursuites abandonnées, il dit vouloir regagner les bonnes grâces de sa communauté tibétaine, qui reste méfiante.

« Je suis très fier de mon héritage. J’aime ma culture et j’aime la communauté », a déclaré Angwang. Il a dit qu’il avait été décrit à tort comme un traître à trois voies.

« Alors je suis un traître à ma ville natale ? Je suis un traître de l’Amérique ? Je suis un traître à la communauté tibétaine – dont je n’ai jamais été un traître. Je n’ai jamais trahi personne – mes compatriotes tibétains, mes compatriotes américains, qui que ce soit.

Norbu Choezung, le président de la communauté tibétaine de New York et du New Jersey, un groupe comprenant quelque 10 000 membres d’origine tibétaine, reste méfiant. Lui aussi souhaite que le gouvernement fournisse plus de détails sur les raisons pour lesquelles il a abandonné l’affaire.

“C’est un peu louche”, a déclaré Choezung. “En tant que communauté, nous voulons vraiment approfondir les raisons pour lesquelles ses accusations ont été abandonnées et comment ces choses se sont produites.”

Le juge de district américain Eric Komitee, qui a présidé l’affaire, s’est retrouvé avec des questions mais a déclaré qu’il était heureux que l’épreuve d’Angwang soit terminée.

“À certains égards, une affaire simple mais aussi à certains égards, en particulier compte tenu du paysage des lois en cause, une affaire compliquée”, a déclaré le juge, notant également la “fanfare” dans laquelle l’affaire a été portée.

“Il est regrettable, évidemment, que M. Angwang ait purgé autant de temps qu’il l’a fait en prison avant le procès ou en détention avant le procès”, a déclaré le juge, “mais mieux vaut tard, comme on dit, que jamais.”

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press