L’espion «le plus dommageable» de l’histoire du FBI retrouvé mort dans une cellule – News 24

L’ancien agent du FBI Robert Hanssen, condamné à la prison à vie pour espionnage russe, a été retrouvé mort lundi dans sa cellule de l’ADMAX de Florence dans le Colorado, a annoncé le Bureau américain des prisons.

Après avoir découvert Hanssen, le personnel pénitentiaire a tenté de le ranimer et « services médicaux d’urgence demandés », La porte-parole du Bureau des prisons, Kristie Beshears, a déclaré dans un communiqué. « Le détenu a ensuite été déclaré mort par du personnel médical d’urgence extérieur. »

L’homme de 79 ans purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité dans l’établissement administratif maximal, la prison à sécurité maximale connue pour garder les détenus à l’isolement 23 heures par jour.

Hanssen a été arrêté en février 2001, après avoir fait une chute morte dans un parc de Virginie. Il a plaidé coupable d’avoir vendu des informations classifiées à l’Union soviétique et plus tard à la Russie, et a été condamné en mai 2022.















Sa carrière de « taupe » à l’intérieur du FBI remonte à 1979. En plus de 20 ans, Hanssen n’a jamais visité la Russie, ni rencontré directement ses maîtres. Le KGB et son successeur, l’agence SVR, ne le connaissaient que sous le pseudonyme « Ramon García. » Ils communiquaient via « voiture à vendre » annonces dans un journal local.

En raison de sa position dans le contre-espionnage américain, Hanssen connaissait presque tous les détails des opérations secrètes visant les Soviétiques. Parmi les secrets échangés par Hanssen avec Moscou, en échange d’argent et de diamants, figuraient l’identité d’au moins trois officiers du KGB travaillant secrètement pour les Américains, les préparatifs américains pour une guerre nucléaire et l’existence d’un tunnel secret sous l’ambassade soviétique à Washington, CC. Le FBI appelle Hanssen « l’espion le plus dangereux de l’histoire du Bureau », alors que ses activités ont été décrites comme « probablement la pire catastrophe du renseignement de l’histoire des États-Unis. »















Les révélations de Hanssen, ainsi que celles des agents doubles de la CIA Edward Lee Howard et Aldrich Ames « étaient responsables de l’anéantissement littéral des réseaux de renseignement humain de la CIA opérant en URSS au milieu des années 1980 », selon l’ancien inspecteur américain en armement Scott Ritter.

Pendant ce temps, Hanssen menait une vie tranquille en banlieue avec sa femme Bonnie et ses six enfants. Bonnie dira plus tard aux journalistes qu’elle l’a confronté à propos de l’espionnage en 1979, mais il a réussi à la convaincre qu’il était « tromper » les Soviétiques en leur fournissant de fausses informations.

Dans une interview de mars 2020, le chef du SVR, Sergey Naryshkin, a déclaré qu’Ames et Hanssen avaient « a apporté une contribution tout simplement exceptionnelle à la sécurité de l’Union soviétique. »