Selon le Rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’espérance de vie moyenne au Japon est de 84 ans, alors qu’elle est de 72,6 ans pour le reste de la population mondiale. La nation insulaire compte actuellement plus de 29% de sa population âgée de plus de 65 ans et le pays a toujours été en tête de la liste des centenaires et d’une communauté croissante de personnes âgées en bonne santé.

Le 2 janvier 2021, le Japon Tanaka Kane est officiellement devenu la troisième personne à atteindre 118 ans sans défaite. L’affirmation de Tanka a été vérifiée auparavant par le livre Guinness des records du monde et plus tard par une équipe d’académiciens du groupe de recherche en gérontologie. Même si elle est actuellement la personne la plus âgée du monde pour atteindre 117, mais il est peu probable que ce soit le dernier.

L’espérance de vie inhabituellement élevée dont jouissent les Japonais est souvent attribuée à leur alimentation. Au Japon, faire de l’exercice quotidiennement, avoir une alimentation équilibrée et maintenir une bonne hygiène est enseigné dès le plus jeune âge et fait partie intégrante de leur programme éducatif. Ces habitudes, si elles sont formées tôt, aident à établir une base solide pour le bien-être d’une personne.

Mais le pays du soleil levant n’a pas toujours été un chef de file en matière de longévité. Le rapport de l’OCDE cite également que dans les années 70, ses taux de mortalité ajustés selon l’âge étaient moyens par rapport au reste du monde. Ses citoyens avaient une fréquence élevée de décès vasculaires cérébraux, une condition causée par le fait que le sang n’atteignait pas le cerveau. Cependant, ses niveaux de cancer et de maladies cardiaques étaient relativement faibles.

Dans la dernière période entre 1970 et 1990, son taux de mortalité cérébrovasculaire a chuté vers la moyenne de l’OCDE. Le pays a également dépassé les chiffres mondiaux sur les maladies cardiovasculaires et moins d’accidents vasculaires cérébraux parmi ses citoyens. Depuis lors, le Japon a toujours figuré dans la ligue des nations pour la longévité.

D’autres études suggèrent que les Japonais consomment relativement moins de viande et de produits laitiers dans leur alimentation régulière. La viande a été interdite à grande échelle pendant près de 1 200 ans au Japon. Une dépendance excessive à ces derniers peut être dommageable car ils contiennent des acides gras saturés, qui sont liés aux maladies cardiaques. Mais des études ont également déconseillé de manger trop peu de viande car elle fournit le cholestérol nécessaire aux parois des vaisseaux sanguins.

UNE étude publié en 2016 par le Centre national pour la santé mondiale et la médecine à Tokyo a conclu que l’alimentation était un facteur majeur derrière les chiffres élevés d’espérance de vie du pays. L’étude a suivi les habitudes alimentaires de près de 80000 hommes et femmes entre 1995 et 2009 a montré que les personnes qui suivaient de près les directives diététiques fixées par le gouvernement japonais de l’époque étaient en meilleure santé que celles qui consommaient plus de viande transformée et de produits laitiers.