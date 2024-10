L’espérance de vie humaine pourrait avoir atteint son apogée, selon une nouvelle étude

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’espérance de vie humaine a potentiellement été poussée à son maximum, suggèrent de nouvelles recherches.

La récente augmentation de la longévité semble ralentir malgré les nouveaux développements de la médecine, selon une étude publiée dans la revue Nature Aging.

Au cours du XXe siècle, l’espérance de vie à la naissance a augmenté d’environ 30 ans dans les pays à revenu élevé, note l’étude, grâce aux progrès de la santé publique.

LES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS CONSTITUENT 60 % DE L’ALIMENTATION AMÉRIQUE, C’EST QUI EST LE PLUS À RISQUE

Des chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC) ont analysé les statistiques nationales de l’état civil des populations les plus anciennes d’Australie, de France, d’Italie, du Japon, de Corée du Sud, d’Espagne, de Suède et de Suisse, ainsi que de Hong Kong et des États-Unis. 1990 à 2019.

Depuis 1990, l’espérance de vie moyenne n’a augmenté que de 6 ans et demi dans les pays étudiés, ce qui jette le doute sur les attentes selon lesquelles l’espérance de vie humaine dépasserait 100 ans chez les personnes nées aujourd’hui.

Les chercheurs ont conclu que l’amélioration globale de l’espérance de vie a ralenti et qu’une prolongation radicale de la vie humaine est « invraisemblable au cours de ce siècle » à moins que le processus de vieillissement biologique ne puisse être « considérablement ralenti ».

« Des gains en baisse »

Le co-auteur de l’étude, S. Jay Olshansky, PhD, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’UIC, a partagé sa réaction lors d’une conversation avec Fox News Digital.

« Le pouvoir de la médecine pour prolonger la vie humaine est extraordinaire. »

« Nous démontrons ce qui s’est réellement passé chez toutes ces populations au cours des trois dernières décennies », a-t-il écrit dans un courrier électronique. « Le déclin de l’amélioration a été particulièrement prononcé aux Etats-Unis. »

« Tant que le vieillissement reste inchangé, la prolongation de la vie grâce à la réduction des maladies doit produire des gains décroissants – telle est la conclusion générale de cet article. »

Le chercheur a également suggéré que la plupart des personnes de plus de 60 ans vivent selon un « temps fabriqué », ce qui signifie qu’elles survivent grâce aux nouvelles technologies médicales.

« Nous devrions tous être reconnaissants que ces technologies qui prolongent la vie fonctionnent, car sans elles, nous vivrions beaucoup plus rapidement », a-t-il déclaré.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMENCE, LES AÎNÉS DEVRAIENT PRENDRE CETTE ACTIVITÉ DE PLEIN AIR, SUGGÈRE UNE ÉTUDE

Olshansky a expliqué que les humains n’étaient pas faits pour vivre aussi longtemps qu’aujourd’hui, car l’espérance de vie naturelle des humains est de 30 à 60 ans.

« Cela signifie que la grande majorité de la population qui vit aujourd’hui au-delà de 60 ans vit grâce au temps de survie fabriqué par la médecine », a-t-il déclaré. « Le pouvoir de la médecine pour prolonger la vie humaine est extraordinaire. »

Les interventions médicales visant à réduire la maladie pourraient être considérées comme des bandages « temporaires », selon Olshansky.

« Vivre plus longtemps signifie que nous nous exposons à la force actuellement immuable du vieillissement biologique – qui est déjà devenu le principal facteur de risque de décès dans les pays à revenu élevé », a-t-il déclaré.

Pour plus d’articles sur la santé, visitez foxnews.com/health

Il y a plus de 30 ans, des chercheurs prédisaient que la médecine progresserait à une « vitesse vertigineuse », mais que l’espérance de vie ne suivrait pas, a noté Olshansky.

« La prédiction s’est réalisée et… la période d’augmentation rapide de l’espérance de vie est terminée », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

Dr Marc Siegel, analyste médical principal pour Fox News et professeur clinicien de médecine à Centre médical Langone de New York qui n’a pas participé à l’étude, a partagé son opinion sur les résultats.

« Je ne suis pas d’accord avec cela parce que le vieillissement est lié à l’inflammation », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Les traitements actuels (metformine, Lipitor, Ozempic, etc.) et les stratégies diététiques, ainsi que les nouveaux traitements en cours, pourraient diminuer le stress oxydatif, l’inflammation et la résistance à l’insuline, qui contribuent tous à la longévité cellulaire », a ajouté le médecin.

La collaboratrice médicale de Fox News, le Dr Nicole Saphier, qui n’a pas non plus participé à l’étude, a confirmé à Fox News Digital que grâce aux progrès de la médecine, nous « vivons certainement plus longtemps », mais pas nécessairement en meilleure santé.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMENCE, LES AÎNÉS DEVRAIENT PRENDRE CETTE ACTIVITÉ DE PLEIN AIR, SUGGÈRE UNE ÉTUDE

« Tout récemment, il semble que l’espérance de vie soit sur une tendance à la baisse », a-t-elle déclaré. « Cela peut être attribué à de nombreux facteurs, mais il s’agit en grande partie de notre consommation d’aliments ultra-transformés et d’une diminution de l’activité physique. »

« La mentalité de beaucoup est de devenir dépendante des médicaments pour compenser une grande partie des maladies chroniques avec lesquelles nous vivons, mais cela coûte cher et n’offre pas une grande qualité de vie », a ajouté Saphier.

« Contrôlez ce que nous pouvons contrôler »

Le temps est venu pour les gens de se concentrer sur l’allongement de la durée de vie, et non sur l’allongement de la durée de vie, selon Olshansky.

« Cet article représente la preuve empirique la plus solide soutenant la nécessité de ralentir le vieillissement, car le [bandages] «

Olshansky a conseillé au public de « contrôler ce que nous pouvons contrôler » et d’éviter les activités qui raccourcissent la durée de vie, telles que la mauvaise alimentation, le tabagisme et la toxicomanie.

Le scientifique a également encouragé les gens à profiter de l’accès aux médicaments en consultant leur médecin et en prenant les médicaments prescrits.

« Profitez des déterminants sociaux de la santé – l’éducation et l’accès aux soins médicaux – car ces interventions contribuent à augmenter les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé », a-t-il déclaré.

« Et puis concentrez-vous sur l’extension du bien le plus précieux sur terre : une vie saine. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Saphier a convenu que l’attention du public devrait se tourner vers la prévention des maladies chroniques grâce à une alimentation plus saine et davantage d’activité physique, ainsi que vers le développement de la santé mentale par « la famille, la foi et les amis ».

« L’espérance de vie n’est qu’un chiffre », a-t-elle déclaré. « Pour moi, c’est une question de qualité des années vécues, pas de quantité. »