L’espérance de vie en chute libre aux États-Unis

La durée de vie moyenne d’un Américain a diminué au même niveau qu’en 1996, selon le CDC

L’espérance de vie moyenne des Américains a notamment chuté entre 2019 et 2021, ont révélé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans un rapport publié mercredi. Il s’agit de la première baisse en deux ans enregistrée depuis 1961-1963.

Au cours des deux dernières années, l’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 2,7 ans, laissant la durée de vie moyenne à 76,1 ans – la même qu’en 1996. Selon le CDC, le principal facteur de réduction de l’espérance de vie a été la pandémie de Covid-19 , qui a contribué à la mort de plus d’un million d’Américains. “Blessures non intentionnelles» – une catégorie qui comprend les surdoses et autres mésaventures liées à la drogue – ainsi que les maladies cardiaques ont également été des facteurs majeurs contribuant à la baisse. Avant la pandémie, les maladies cardiaques étaient depuis longtemps la principale cause de décès aux États-Unis, tandis que l’épidémie d’opioïdes a entraîné un nombre record de surdoses pendant plusieurs années consécutives.

La ventilation des chiffres du CDC par race donne des tendances encore plus alarmantes. Les Amérindiens ont subi une baisse de 6,6 ans de leur espérance de vie entre 2019 et 2021, contre environ quatre ans pour les Noirs et les Hispaniques et 2,4 ans pour les Blancs. Le fardeau statistique est tombé de manière disproportionnée sur les hommes, dont l’espérance de vie est tombée à seulement 73,2 ans, tandis que les femmes peuvent encore s’attendre à vivre une période relativement longue de 79,1 ans.

Le rapport a révélé que la majeure partie de la baisse de l’espérance de vie s’est produite au cours de la première année de la pandémie pour les populations non blanches, tandis que les Américains blancs ont subi les pires pertes au cours de la deuxième année.

Des études similaires ont révélé que Covid-19 a aggravé un écart déjà béant entre les États-Unis, qui ont les soins de santé les plus chers au monde, et d’autres pays développés en termes d’espérance de vie. Les Américains peuvent désormais s’attendre à vivre cinq ans de moins que leurs homologues européens.

Les chercheurs qui étudient la baisse de l’espérance de vie ont imputé les taux élevés de maladies préexistantes comme l’obésité et les maladies cardiaques aux pertes démesurées des États-Unis pendant la pandémie par rapport à 19 de ses pairs économiques.