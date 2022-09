L’espérance de vie des Américains a subi une baisse historique. Pourquoi?

L’espérance de vie des Américains a subi une baisse historique au cours des deux dernières années, selon de nouvelles estimations du CDC et une étude préimprimée de juin. Alors que l’espérance de vie de tous les groupes démographiques a chuté en 2020 et 2021, les communautés noires, hispaniques et autochtones ont été les plus durement touchées.

L’espérance de vie à la naissance – ou combien de temps une personne devrait vivre si rien dans le monde ne change – est généralement calculée en utilisant les données sur le taux de mortalité dans chaque groupe d’âge. Ainsi, bien que l’espérance de vie ne soit pas une prédiction de la durée de vie d’un bébé né aujourd’hui, la baisse révèle l’ampleur des décès prématurés pendant Covid-19.

Nous assistons à la plus forte baisse de l’espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le rapport du CDC et d’autres recherches récentes sur l’espérance de vie montrent que l’impact de la pandémie a été massif et que ses effets pourraient bien persister pendant des années. L’espérance de vie moyenne de tous les groupes a diminué depuis 2019, passant de 79 ans à environ 76 ans. Pour les Américains blancs et noirs, c’est le plus bas depuis plus de 25 ans. Et les auteurs de la prépublication ont constaté que si d’autres pays riches ont commencé à se remettre de la pandémie l’année dernière, les États-Unis ont continué de décliner.

Les estimations pour 2021 sont basées sur des taux de mortalité provisoires, tandis que les données pour 2019 et 2020 sont définitives. Étant donné que chaque estimation tient compte de facteurs différents, il est normal que leurs conclusions varient légèrement. (La préimpression a pris en compte l’adoption rapide des vaccins Covid-19 pour les populations plus âgées, de sorte que ses estimations du taux de mortalité sont inférieures à celles du CDC, a déclaré Ryan Masters, démographe social à l’Université du Colorado à Boulder et l’un des auteurs de la préimpression.)

Toutes les estimations montrent que l’espérance de vie aux États-Unis a continué de baisser, même si presque tous les pays riches ont rebondi après une espérance de vie plus faible au cours de la première année de Covid. “[The US] est l’un des pays les plus riches de la planète », a déclaré Laudan Aron, chercheur principal au Health Policy Center de l’Urban Institute et l’un des co-auteurs de l’article de juin. “Le fait que nous ne puissions pas traduire notre richesse économique en protégeant notre population et en garantissant que tout le monde a une chance équitable de vivre une vie longue, saine et productive est un véritable échec.”

Pourquoi la baisse de l’espérance de vie est si brutale

Avant la pandémie, l’espérance de vie dans le monde augmentait constamment de quelques mois chaque année. Pourtant, même dans ce contexte, il y avait déjà des signaux inquiétants pour les États-Unis. Il y a quelques années, l’espérance de vie aux États-Unis a légèrement baissé, d’environ un mois, en raison d’une augmentation des décès dus à diverses maladies, comme les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque.

Cette baisse est pâle par rapport à la perte de trois ans que nous avons constatée à la suite de Covid-19.

La préimpression de juin a révélé que les États-Unis étaient l’un des deux seuls parmi 21 pays riches similaires sélectionnés – avec Israël – dans lesquels l’espérance de vie a continué de baisser l’année dernière. Alors que la plupart des pays ont subi des centaines de milliers de décès prématurés au cours de la première année de Covid-19, une fois que les gens ont commencé à se faire vacciner, l’espérance de vie de presque tous les 21 pays est restée la même ou a recommencé à augmenter, beaucoup jusqu’à leur pré- niveaux pandémiques.

Les États-Unis ont commencé avec une espérance de vie pré-Covid plus faible que d’autres pays riches comme la Corée du Sud, la France et l’Australie. Depuis des décennies, les États-Unis dépensent des sommes exorbitantes en soins de santé, mais ont des résultats sanitaires pires que des pays comparables. Même avant la pandémie, les habitants des États-Unis étaient confrontés à l’épidémie d’opioïdes, à la violence armée et à des taux de maladies chroniques plus élevés que les habitants d’autres pays riches.

Selon les experts, bon nombre des mêmes facteurs sous-jacents expliquent pourquoi les États-Unis ne se sont pas remis de Covid. Le manque d’accès à la santé et une solide Le système de santé publique a exacerbé les effets de Covid-19, a déclaré Noreen Goldman, professeur de démographie et d’affaires publiques à l’Université de Princeton. Le manque de coordination nationale pour lutter contre la pandémie et la baisse des taux de vaccination, a déclaré Goldman, ont également contribué à ce que les résultats soient pires aux États-Unis que dans d’autres pays comparables.

Les jeunes mouraient davantage de Covid-19 en 2021 qu’en 2020, a déclaré Theresa Andrasfay, chercheuse en démographie à l’Université de Californie du Sud. Bien que l’âge reste le principal facteur de risque, davantage d’adultes d’âge moyen non vaccinés meurent. De plus, a-t-elle dit, les taux élevés de maladies chroniques, d’obésité et de diabète n’avaient pas encore affecté les statistiques de mortalité, mais lorsqu’une maladie – Covid-19 – est apparue qui avait ces facteurs de risque, “c’était comme allumer une allumette”.

Covid-19 a touché de manière disproportionnée des groupes déjà vulnérables

Aux États-Unis, le Covid-19 a touché certaines communautés plus que d’autres. Même avant la pandémie, les espérances de vie des différents groupes démographiques étaient très disparates en raison de facteurs structurels, tels que le manque d’accès aux soins de santé. En 2019, l’espérance de vie moyenne des hommes noirs était inférieure de 10 ans à celle des femmes blanches.

“La santé accompagne le bien-être économique, la stabilité du logement, la sécurité alimentaire”, a déclaré Aron, l’un des co-auteurs de la prépublication, et ces circonstances sont largement motivées par des problèmes systémiques.

Même avant la pandémie, les facteurs de mortalité comme la pollution de l’air affectaient de manière disproportionnée les Américains de couleur ; Les Noirs américains sont plus susceptibles de vivre dans des régions où les déterminants de la santé sont les plus mauvais en raison de politiques racistes comme la redlining. Pour les Amérindiens, a déclaré Goldman, il y avait déjà des taux de pauvreté élevés, du chômage, un manque d’infrastructures hydrauliques, des facteurs de risque sous-jacents pour la santé et des soins de santé de qualité inférieure et moins accessibles.

Le Covid-19 n’a fait qu’aggraver cet écart.

En 2020, les Noirs américains sont morts de Covid-19 deux fois plus que les Américains blancs. Dans les dernières estimations du CDC, alors que chaque groupe démographique a connu une baisse de l’espérance de vie, les Amérindiens, les Noirs américains et les Hispaniques américains ont tous subi plus de pertes de vie.

Les hommes ont également subi une plus grande perte d’espérance de vie que les femmes dans tous les groupes raciaux/ethniques. Comme pour d’autres données démographiques, cela était probablement dû à un certain nombre de facteurs : les hommes étant plus susceptibles d’avoir des emplois qui les exposeraient à la maladie, des différences de comportement en matière de lavage des mains et de vaccins, et des facteurs biologiques.

J’ai demandé à Goldman, qui a rédigé (avec Andrasfay) deux articles sur les disparités raciales / ethniques dans le déclin de l’espérance de vie, sur les facteurs qui ont conduit aux résultats particulièrement négatifs pour les peuples autochtones. Malgré une forte campagne de vaccination, la pandémie a exacerbé de nombreux facteurs – manque d’infrastructures, maladies chroniques, service de santé indien sous-financé – qui avaient déjà entraîné une baisse de l’espérance de vie. “C’est juste une perte incroyable”, a-t-elle déclaré.

Étant donné que bon nombre des mêmes facteurs de décès pendant Covid-19 étaient également à l’origine de résultats sanitaires déjà mauvais aux États-Unis, il n’y a pas une seule politique qui inversera cette tendance. Les mêmes politiques qui amélioreront la santé dans l’ensemble nous permettront également de mieux nous préparer la prochaine fois qu’une crise sanitaire éclatera. Penser à l’avance pour prévenir la prochaine pandémie sera également crucial pour garantir que tout le monde aux États-Unis – en particulier les populations les plus vulnérables – ait la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé.

Lorsque l’on regarde des statistiques comme celle-ci, a déclaré Aron, il est important de penser aux effets d’entraînement des décès prématurés. Avant de mourir, une personne peut passer des mois à souffrir ; et après leur mort, leur famille, leurs amis et leur communauté doivent pleurer et accepter leur perte.

Covid-19 a été “non seulement un effet potentiellement invalidant de masse, mais un effet de deuil de masse”, a-t-elle déclaré. La baisse de l’espérance de vie n’est pas seulement un indicateur clignotant d’un échec national – c’est un indice du traumatisme sociétal qui se joue encore et encore dans nos foyers et nos communautés.

“Connaître un blocage ou une réduction de l’espérance de vie est tragique”, a déclaré Masters. Voir l’espérance de vie réduite de 3, 4, 5 ou 6 ans, a-t-il dit, est “époustouflant et déchirant”.