L’espérance de vie de la France a légèrement baissé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, selon les statistiques officielles.

L’espérance de vie à la naissance a baissé de six mois pour les hommes et de cinq mois pour les femmes en 2020 par rapport à l’année précédente, a indiqué dans son dernier rapport l’INSEE. Rapport « Profil démographique ».

Un Français devrait désormais vivre 79,2 ans, tandis que les femmes ont une espérance de vie de 85,2 ans.

La chute est plus prononcée que celle enregistrée lors de l’épidémie de grippe hivernale de 2015, note l’Insee.

Il a également signalé que le nombre de décès avait augmenté de 7,3 pour cent d’une année sur l’autre avec environ 658 000 décès enregistrés.

« La pandémie COVID-19 a particulièrement affecté les décès au printemps et à la fin de l’année », a-t-il déclaré.

Plus de 70 000 personnes ont perdu la vie à cause du COVID-19 en France depuis le début de la pandémie – le deuxième record de l’Union européenne.

La population globale a augmenté de 0,3% pour atteindre 67 422 000 personnes. La hausse est légèrement inférieure à celle de l’année précédente, en partie à cause de la pandémie et de la baisse continue du nombre de naissances.

Quelque 740000 bébés sont nés en France l’année dernière, une baisse de 1,8% par rapport à 2019 et la sixième année consécutive de baisse. Près de 800 000 enfants sont nés en 2015.

Pourtant, le taux de fécondité de la France, à 1,84 enfant par femme, reste le plus élevé de l’UE, a déclaré l’Insee.

Les mariages ont été une autre victime de la pandémie avec une baisse «historique» de 34,1% d’une année sur l’autre.

La France a l’un des taux d’espérance de vie les plus élevés de l’Union européenne. En 2018, un Français pouvait espérer vivre 82,9, plaçant le pays en troisième position derrière l’Espagne et l’Italie, et à égalité avec le Royaume-Uni et Chypre, selon les données d’Eurostat.