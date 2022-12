L’espérance de vie aux États-Unis tombe à son plus bas niveau en 25 ans

Les données officielles ont enregistré de fortes augmentations des taux de mortalité en 2021 pour la deuxième année consécutive

Les États-Unis ont enregistré de fortes augmentations des taux de mortalité pour une deuxième année consécutive en 2021, en grande partie à cause de la pandémie de Covid-19, laissant aux Américains leur durée de vie projetée la plus courte en une génération.

L’espérance de vie moyenne aux États-Unis a chuté à 76,4 ans en 2021 contre 77 ans en 2020, selon les données publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La moyenne a chuté de 2,4 ans depuis 2019, glissant au niveau le plus bas depuis que Bill Clinton se présentait pour son deuxième mandat à la présidence, ‘Macarena’ était la meilleure chanson pop, et les goûts de Google, Facebook et Twitter n’avaient même pas vu le jour.

Les taux de mortalité ont augmenté pour huit des dix principales causes de décès l’année dernière, a indiqué le CDC. La principale cause, les maladies cardiaques, a augmenté de 3,3 % pour atteindre un taux ajusté selon l’âge de 173,8 pour 100 000 personnes. Covid-19 est resté la troisième cause, avec son taux de mortalité en hausse de 22% à 104,1 pour 100 000 personnes. Ironiquement, le président Joe Biden a blâmé son prédécesseur, Donald Trump, pour le nombre élevé de morts de Covid-19 dans le pays en 2020, seulement pour voir les décès américains dus au virus augmenter encore plus sous sa surveillance.

En plus des décès causés directement par Covid-19, une augmentation des décès par surdose de drogue a été imputée en partie à la pandémie. Les décès par surdose ont grimpé de 16% l’an dernier pour atteindre 107 000, soit près du double du nombre d’Américains tués pendant la guerre du Vietnam. Cela a été motivé par le fentanyl et d’autres opioïdes.

Les taux de mortalité globaux ont augmenté le plus chez les jeunes. Par exemple, la mortalité a augmenté de 16 % pour les Américains âgés de 35 à 44 ans, de 13 % dans la catégorie des 25 à 34 ans et de 12 % pour les 45 à 54 ans. Les enfants âgés de 1 à 4 ans sont décédés à un taux 10% plus élevé en 2021.

L’espérance de vie des hommes américains est tombée à 73,5 ans, en baisse de 0,7 an par rapport au niveau de 2020, tandis que la moyenne des femmes a baissé de 0,6 an, à 79,3 ans.

Même avant la publication des dernières données, les États-Unis se classaient derrière plus de 60 autres pays en termes d’espérance de vie, selon World Population Review. Les États-Unis se classent juste devant Cuba et juste derrière la Chine et la Turquie, avec une espérance de vie estimée à 78,2 ans. Cela se compare à une durée de vie moyenne de près de 87 ans pour Monaco et d’environ 85 ans pour le Japon et le Liechtenstein.

