L’espérance de vie aux États-Unis est à son plus bas depuis 15 ans, selon une étude; Les Noirs et les Latinos connaissent de pires déclins

Une étude publiée jeudi a révélé que l’espérance de vie aux États-Unis avait chuté à son plus bas niveau en 15 ans, et encore plus bas pour les Noirs américains et les Latinos, pendant la première moitié de la pandémie de coronavirus.

Les données jusqu’en juin 2020 montrent que l’espérance de vie à la naissance pour la population totale des États-Unis a chuté de 2019 d’un an à 77,8 ans, le plus bas depuis 2006, selon des chercheurs du Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention.

L’espérance de vie des populations noires a le plus diminué de 2019 – de 2,7 ans à 72 ans – son niveau le plus bas depuis 2001. Les Latinos ont connu la deuxième baisse la plus importante, tombant de 1,9 an depuis 2019 à une espérance de vie de 79,9 ans, inférieure à celle enregistrée pour la première fois en 2006.

Les disparités mises en évidence dans l’étude ajoutent aux preuves croissantes de l’effet disproportionné du COVID-19 sur les Noirs et les Latinos, selon les experts de la santé.

«Il était troublant de voir que les progrès réalisés pour la communauté noire et la réduction de l’écart entre l’espérance de vie des Afro-Américains et des Américains (blancs) au cours des six dernières années s’étaient arrêtés», a déclaré le Dr Leon McDougle, président de l’Association médicale nationale.

Les Noirs américains sont hospitalisés avec COVID-19 à 2,9 fois le taux des Américains blancs et meurent à 1,9 fois le taux, selon les données du CDC. Les Latinos sont hospitalisés à plus de trois fois le taux et meurent plus de deux fois le taux des Américains blancs.

Alors que l’écart d’espérance de vie entre les populations noire, latino-américaine et blanche se rétrécissait avant la pandémie, l’espérance de vie globale diminuait régulièrement en raison de divers problèmes de santé publique, a déclaré Michal Engelman, professeur agrégé de sociologie à l’Université du Wisconsin-Madison.

L’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 2014 à 2017 de 0,3 an et a légèrement augmenté de 2018 à 2019 de 0,2 an, selon les données du CDC. Au lieu d’améliorer ces modestes gains en 2020, a déclaré Engelman, le pays a connu un recul en raison de la pandémie.

«Cela a été un sujet de préoccupation pendant un certain temps, que nous ne faisions pas de progrès et que nous glissions un peu en arrière», a-t-elle déclaré. «Après quelques années de déclins inquiétants, nous avons chuté en tant que pays une année entière juste au premier semestre de 2020.»

Les experts de la santé craignent que l’espérance de vie aux États-Unis en 2020 dans son ensemble ne soit pireque les chiffres semestriels car ils ne tiennent pas compte des poussées automnales et hivernales qui ont conduit à des décès records de COVID-19.

Une étude publiée début février a prédit que la pandémie réduirait l’espérance de vie globale de 1,13 an en 2020, l’espérance de vie des populations noires et latino-américaines étant trois à quatre fois inférieure à celle des Américains blancs.

Selon le rapport, publié dans la revue à comité de lecture Proceedings of the National Academy of Science, le COVID-19 devrait inverser plus de 10 ans de progrès dans la réduction de l’écart noir-blanc et réduire l’avantage d’espérance de vie des Latinos sur autres groupes raciaux et ethnies de plus de 70%.

Mais le co-auteur de l’étude Noreen Goldman, professeur de démographie et d’affaires publiques à l’Université de Princeton, affirme que les retombéesla pandémie peut être pire parce queson étude ne tient pas compte des décès attribués indirectement.

«Il est intéressant que les deux estimations soient si proches l’une de l’autre mais… je pense (et je crains) que l’estimation finale de la baisse de l’espérance de vie en 2020 soit non négligeable», a-t-elle déclaré.

Goldman s’inquiète égalementles États-Unis sont sur un long chemin vers la reprise. Les décès en janvier 2021 ont dépassé tout total mensuel en 2020, et ils continuent d’être relativement élevés en février malgré le déploiement des vaccins et une diminution des cas de COVID-19.

Ceux qui se sont rétablis de la maladie peuvent également développer des problèmes de santé à long terme, a déclaré Goldman, créant de nouvelles maladies et aggravant des problèmes de santé préexistants.

«En outre, les énormes impacts sociaux et économiques de la pandémie auront presque certainement un impact néfaste sur la santé et la survie pour les années à venir», a-t-elle déclaré. «J’imagine que les États-Unis peuvent éventuellement se remettre, mais la reprise ne se fera pas rapidement.»

Mais le rétablissement est possible, disent les experts en santé. L’administration Biden est «bien partie» avec la création du groupe de travail COVID-19 sur l’équité en santé, une décision que McDougle qualifie de «attendue depuis longtemps».

Engelman souligne que l’objectif d’espérance de vie de la nation ne devrait pas être un retour aux niveaux pré-pandémique. Au lieu de cela, les politiques de santé publique devraient se concentrer sur les investissements pour changer les infrastructures existantes qui créent des inégalités en santé.

«Les inégalités qui existaient en 2019 sont ce qui a contribué à l’impact», a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas de« retourner là où nous étions »mais de« comment pouvons-nous recommencer pour ne pas être vulnérables aux pandémies de la même manière? »

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.