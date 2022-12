L’espérance de vie aux États-Unis chute pour une deuxième année

Le CDC rapporte que l’espérance de vie aux États-Unis a chuté pour la deuxième année consécutive et la raison pourrait vous surprendre.

Les dernières années ont été difficiles pour tout le monde aux États-Unis et dans le monde d’ailleurs. Avec COVID-19, Monkey Pox et bien d’autres en liberté, il est tout simplement plus difficile de rester dans les parages ces jours-ci. Nous sommes loin des accidents de voiture qui sont la principale cause de décès chez les Américains. Malheureusement, le Center for Disease Control and Prevention a signalé que l’espérance de vie aux États-Unis avait chuté pour la deuxième année consécutive grâce à de nouveaux défis dans le monde.

Selon un nouveau rapport du CDC, Les données finales sur la mortalité montrent que la baisse est due à une augmentation des décès par COVID-19 et par surdose de drogue.

Le taux de mortalité pour l’ensemble de la population américaine a augmenté de 5,3 %, passant de 835,4 décès pour 100 000 habitants en 2020 à 879,7 en 2021. En conséquence, l’espérance de vie à la naissance pour la population américaine est passée de 77 ans en 2020 à 76,4 ans en 2021.

Les 10 principales causes de décès en 2021 sont restées largement inchangées par rapport à 2020, sauf que les maladies hépatiques chroniques et la cirrhose sont devenues la 9e principale cause de décès en 2021, tandis que la grippe et la pneumonie ont chuté de la liste des 10 principales causes. Les maladies cardiaques sont restées la principale cause de décès aux États-Unis, suivies du cancer et du COVID-19.

Un deuxième rapport publié aujourd’hui, “Drug Overdose Deaths in the United States, 2001-2021”, a montré que les décès par surdose, qui représentent plus d’un tiers de tous les décès accidentels aux États-Unis, ont quintuplé au cours des deux dernières années. décennies. Le nombre officiel de décès par surdose de drogue parmi les résidents aux États-Unis pour 2021 était de 106 699, soit près de 16 % de plus que les 91 799 décès en 2020.