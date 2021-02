L’espérance de vie aux États-Unis baisse pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Covid-19 serait à blâmer

L’impact de Covid au cours des six premiers mois de 2020 a réduit d’un an l’espérance de vie des Américains, selon des données publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis – la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale.

De janvier à juin de l’année dernière, l’espérance de vie de la population totale des États-Unis était de 77,8 ans, contre 78,8 en 2020.

Les données du CDC ont montré une baisse pour les hommes à 75,1 ans contre 76,3 ans, tandis que les femmes pouvaient également s’attendre à vivre presque un an de moins, passant de 81,4 ans à 80,5 ans.

Les minorités ont été les plus durement touchées, l’espérance de vie des Noirs américains passant de 74,7 ans à 72 ans, alors qu’elle a chuté de près de deux ans pour les Hispaniques Américains (81,8 ans à 79,9). Les estimations de l’agence ont comparé les six premiers mois de 2020 à l’ensemble de 2019.

«C’est une énorme baisse» a déclaré Robert Anderson du CDC. «Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, les années 1940, pour trouver un déclin comme celui-ci.»

Les statisticiens de la santé savaient déjà que 2020 était la pire année pour les décès de l’histoire des États-Unis, avec plus de trois millions de morts là-bas – Covid a tué près d’un demi-million à ce jour – mais les nouvelles données montrent l’impact du virus sur les décès dus à d’autres conditions, comme les maladies cardiaques et le cancer.

« Ce qui est vraiment frappant dans ces chiffres, c’est qu’ils ne reflètent que le premier semestre de l’année », a déclaré le Dr Kirsten Bibbins-Domingo, chercheur en équité en santé à l’Université de Californie. «Je m’attendrais à ce que ces chiffres ne fassent qu’empirer.»

C’est la première fois que le CDC publie des informations sur l’espérance de vie basées sur six mois de données.

