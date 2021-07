L’espérance de vie aux États-Unis a diminué en 2020, en particulier chez les personnes de couleur

La pandémie de Covid-19 a fait baisser l’espérance de vie moyenne aux États-Unis d’environ un an et demi l’année dernière, marquant la plus forte baisse sur un an depuis la Seconde Guerre mondiale, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les Américains devraient désormais vivre en moyenne 77,3 ans, contre 78,8 ans en 2019, selon le rapport publié mercredi par le National Center for Health Statistics du CDC. Les Hispaniques ont connu la plus forte baisse d’espérance de vie l’année dernière, suivis des Noirs américains.

« La baisse de l’espérance de vie entre 2019 et 2020 peut être principalement attribuée aux décès dus à la pandémie », indique le rapport. Les décès de Covid ont représenté près de 75 % de la baisse. Plus de 609 000 Américains sont morts dans la pandémie jusqu’à présent, environ 375 000 de ces vies ont été perdues l’année dernière, selon le CDC.

Environ 11 % de la baisse découle d’une augmentation des décès dus à des accidents ou à des blessures non intentionnelles. Les décès par surdose de drogue, qui ont augmenté de 30% pendant la pandémie, représentaient environ un tiers des blessures non intentionnelles l’année dernière.

L’espérance de vie des hommes américains a diminué de 1,8 an de 2019 à 2020, tandis que l’espérance de vie des femmes américaines a chuté de 1,2 an par rapport à 2019.

« La différence d’espérance de vie entre les sexes était de 5,7 ans en 2020, contre 5,1 en 2019,

le rapport lu.

Les Américains d’origine hispanique ont généralement une espérance de vie plus longue que les Noirs ou les Blancs non hispaniques, mais l’espérance de vie des Hispaniques a diminué plus que tout autre groupe ethnique l’année dernière, selon le rapport. L’espérance de vie parmi tous les Hispaniques a diminué de trois ans, passant de 81,8 ans en 2019 à 78,8 ans en 2020. Les hommes hispaniques ont subi une baisse de 3,7 ans en 2020.

« Covid-19 était responsable de 90% de la baisse de l’espérance de vie de la population hispanique », indique le rapport.

Le rétrécissement de l’écart d’espérance de vie entre la population blanche et la population hispanique « est un indicateur flagrant de l’aggravation des résultats en matière de santé et de mortalité pour une population qui, paradoxalement, était, avant la pandémie de Covid-19, capable de défier les attentes compatibles avec ses défavorisés. profil socio-économique », lit-on dans le rapport.

Les Noirs américains ont connu la deuxième plus forte baisse de l’espérance de vie avec une baisse de près de 3 ans, passant de 74,7 ans en 2019 à 71,8 ans en 2020, la plus faible depuis 2000, selon le rapport. Le Covid-19 est responsable de 59 % de la baisse de l’espérance de vie chez les Noirs.

Chez les Américains blancs, l’espérance de vie a chuté de 1,2 an en 2020, passant de 78,8 ans en 2020 à 77,6 ans, le plus bas depuis 2002. Covid-19 était responsable de 68% de la baisse de l’espérance de vie chez les Blancs l’année dernière.

Covid-19 était la troisième cause de décès l’année dernière, et « les taux de mortalité globaux étaient les plus élevés parmi les Noirs non hispaniques et les Amérindiens non hispaniques ou les Autochtones de l’Alaska », a déclaré le CDC dans son rapport provisoire sur la mortalité en avril.

L’espérance de vie des Noirs américains a toujours été à la traîne des Blancs, mais la dernière fois que l’écart d’espérance de vie entre les Noirs et les Blancs était aussi important, c’était en 1999, selon le rapport.

Les autres facteurs qui ont contribué à la baisse de l’espérance de vie en 2020 comprennent les homicides qui représentaient 3 % de la baisse, ainsi que le diabète et les maladies chroniques du foie à 2,5 % et 2,3 % respectivement.