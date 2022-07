L’espérance de vie allemande a diminué pendant les années de pandémie

L’Office fédéral de la statistique a déclaré que l’espérance de vie des filles nouveau-nées l’année dernière était de 83,2 ans et celle des garçons de 78,2 ans. Il s’agit d’une diminution de 0,4 et 0,6 an respectivement par rapport à 2019, la dernière année avant la pandémie.

Jusqu’à ce que COVID-19 frappe, le nombre de décès augmentait en moyenne de 1 à 2% par an, mais les décès étaient 5% plus élevés en 2020 et encore 4% plus élevés l’année dernière, selon les statistiques – ce qui signifie qu’il y a eu 70 000 à 100 000 décès supplémentaires sur les deux ans que ce à quoi on aurait statistiquement pu s’attendre.