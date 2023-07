L’espèce de grande baleine la plus menacée au monde est encore plus proche de l’extinction que ne le pensaient les chercheurs. Le Espèces de baleines noires de l’Atlantique Nord est en «crise», dit la NOAA, avec seulement quelques centaines d’individus estimés restant dans les océans du monde.

« L’espèce approche de l’extinction avec moins de 350 individus et moins de 70 femelles reproductrices actives restantes », a déclaré la NOAA dans un communiqué. fiche d’information mise à jour sur les animaux.

Les baleines franches subissent une événement de mortalité inhabituel depuis 2017, ce qui signifie qu’un grand nombre d’espèces meurent de façon inattendue.

On pensait auparavant que moins de 100 baleines faisaient partie de l’événement de mortalité depuis qu’il a commencé. Bien qu’il s’agisse encore d’un nombre important, compte tenu de la petite taille de la population de l’espèce, l’agence gouvernementale a déclaré avoir déterminé qu’un nombre encore plus important de baleines était inclus dans le nombre total.

Dans leur dernière mise à jour, les responsables ont déclaré qu’au moins 114 baleines avaient été touchées au cours des six dernières années. Parmi ceux-ci, 36 sont décédés, 33 ont été grièvement blessés et 45 ont subi des blessures ou des maladies sublétales. De nombreux cas sont des femelles adultes et des veaux, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes car les deux sont vitaux pour la survie de l’espèce.

Andrea Gomez, porte-parole de la NOAA, a déclaré au Presse associée que l’agence a déterminé les chiffres mis à jour après avoir examiné les photographies de recherche et les enquêtes.

« Des cas supplémentaires continueront d’être examinés », a-t-elle déclaré, « et des animaux seront ajoutés le cas échéant, au fur et à mesure que de plus amples informations seront obtenues. »

Bien que le décompte révisé soit un bond significatif pour la population en déclin rapide, il y a une chance que la situation soit encore plus grave – seulement environ un tiers des décès de baleines noires sont réellement documentés, selon la NOAA.

Dans la plupart des cas d’UME, les baleines ont été soit empêtrées, soit heurtées par des navires – deux « menaces de longue date pour le rétablissement de l’espèce », selon la NOAA.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont massives, pesant jusqu’à 140 000 livres et mesurant jusqu’à 52 pieds de long. Ils devraient pouvoir vivre jusqu’à 70 ans dans les eaux côtières de l’Atlantique, mais bon nombre des baleines qui ont été blessées ou retrouvées mortes sont beaucoup plus jeunes.

En février, une baleine franche mâle de 20 ans a été retrouvée morte à Virginia Beach après avoir subi une « blessure traumatique contondante catastrophique ». Quelques semaines auparavant, une baleine noire nouveau-née avait été retrouvée morte sous une jetée près de Morehead City, Caroline du Nord. Et à la fin de l’année dernière, un autre bébé veau, âgé d’à peine 1 an et demi, a été retrouvé empêtré au large des côtes du Nouveau-Brunswick, au Canada.

« Les baleines franches de l’Atlantique Nord sont en voie d’extinction », déclare la NOAA. « À moins que des mesures immédiates ne soient prises pour réduire considérablement la mortalité et les blessures causées par l’homme, le nombre de baleines noires de l’Atlantique Nord continuera de diminuer, mettant en péril la capacité de l’espèce à se rétablir.

