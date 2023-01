L’Espanyol fulmine après la levée de l’interdiction de Lewandowski de Barcelone

L’Espanyol a exprimé sa colère face à la décision de lever temporairement l’interdiction de trois matches de l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski, ce qui signifie qu’il sera disponible pour le derby catalan samedi.

Lewandowski, 34 ans, a été expulsé lors du dernier match du Barça avant la Coupe du monde contre Osasuna après avoir écopé de deux cartons jaunes lors de la victoire 2-1 de son équipe à El Sadar. Il s’est vu infliger une interdiction d’un match pour le carton rouge et une suspension supplémentaire de deux matchs pour un geste qu’il a fait en quittant le terrain.

Mais vendredi, l’interdiction a été temporairement levée par un tribunal de Madrid dans l’attente d’une décision finale, ce qui a conduit l’Espanyol à publier un communiqué officiel dans lequel il a qualifié la décision d'”injustice” qui “conditionne totalement cette semaine de match en Liga”.

“L’Espanyol trouve inhabituel que, 24 heures avant le match contre Barcelone, et après avoir vu des appels rejetés par trois instances différentes, l’interdiction de Robert Lewandowski ait été temporairement suspendue”, a-t-il ajouté. le communiqué du club lu.

“Nous estimons que les conditions pour justifier la suspension provisoire ne sont pas remplies, d’autant plus que la sanction couvre deux infractions différentes [the red card and the gesture]. Il a également été précédemment confirmé par trois organismes différents, tandis que le rapport de l’arbitre approuve fermement l’interdiction.

“Le jugement parle de dommages irréparables à Barcelone sans entrer dans l’évaluation des dommages irréparables à leurs rivaux et à la compétition, sans donner aucune possibilité d’appel [to other clubs].

“L’Espanyol considère que cette décision de dernière minute conditionne totalement cette semaine de match en Liga, qui a débuté jeudi, et la préparation de l’équipe pour ce match. L’Espanyol pense que c’est une erreur et aussi une injustice compte tenu des précédents avec d’autres clubs.”

Robert Lewandowski a reçu l’interdiction pour son carton rouge et son geste ultérieur lorsqu’il jouait pour Barcelone contre Osasuna. CESAR MANSO/AFP via Getty Images

Lewandowski a répondu à son expulsion contre Osasuna en touchant son nez et en pointant vers l’arbitre, Jesus Gil Manzano, qui a été jugé irrespectueux et arrogant.

Le Barça a déjà échoué avec plusieurs appels après que l’international polonais a affirmé que le geste était destiné à son entraîneur Xavi Hernandez à la suite d’une conversation qu’ils ont eue, mais a réussi vendredi.

“Lewandowski peut jouer contre l’Espanyol samedi après que le tribunal de règlement des différends de Madrid a émis une mesure de précaution contre la suspension imposée par le Tribunal arbitral du sport”, a déclaré le Barça dans un communiqué vendredi.

“Nous l’avons découvert après l’entraînement ce matin”, a déclaré Xavi à propos de l’évolution lors de sa conférence de presse de vendredi. “Nous avions préparé le match toute la semaine sans lui. C’est une bonne nouvelle et nous sommes heureux, mais ce n’est pas le meilleur moment pour nous.

“Même [Lewandowski] a été surpris du timing, mais tout cela n’enlève rien au fait que l’interdiction est excessive et injuste.”

Xavi, qui a dit qu’il pouvait comprendre que l’Espanyol soit agacé par la décision, reste dans l’ignorance de ce qui se passera ensuite et de la durée de l’interdiction.

“Ce serait bien de savoir quand nous pourrons l’utiliser et quelle sera l’interdiction finale”, a ajouté Xavi. “L’organisation autour de tout cela n’a pas été bonne étant donné que cela s’est passé en novembre. Nous ne savons pas si nous l’aurons contre l’Atletico Madrid.”

Lewandowski, le meilleur buteur du Barca cette saison avec 18 buts toutes compétitions confondues, devait manquer le retour du club catalan en Liga le soir du Nouvel An, mais sera désormais disponible pour le choc.

La décision de vendredi pourrait encore signifier qu’il pourra également affronter l’Atletico Madrid le week-end prochain. Ce voyage à l’Atletico et un match contre Getafe plus tard en janvier étaient les deux autres matches que l’attaquant devait s’absenter.

Pendant ce temps, le défenseur Ronald Araujo a été autorisé à reprendre l’action après s’être remis d’une blessure à la cuisse qui l’a écarté pendant trois mois.

Araujo a subi une intervention chirurgicale en septembre, ce qui l’a forcé à manquer la Coupe du monde, bien qu’il ait voyagé malgré tout avec l’équipe uruguayenne, mais a repris l’entraînement avec le Barça ce mois-ci.

Le Barça a donc le luxe d’avoir une équipe en pleine forme pour le match de samedi après que Sergi Roberto et Franck Kessie soient récemment revenus de blessures.

Xavi a également rendu hommage à la légende brésilienne Pelé, décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

« Je pense qu’il exagérait un peu, non ? Xavi a dit avec un sourire, quand il s’est souvenu de certains des compliments que Pelé lui avait faits ces dernières années.

“Mes pensées vont à sa famille et à tout le Brésil. C’était un pionnier. Il a marqué une génération. Tout le monde voulait être Pelé, comme Maradona, Messi… des légendes.

“Nous nous sommes rencontrés lors de plusieurs galas du Ballon d’Or et il a toujours eu de belles paroles pour moi et pour le Barça. J’avais beaucoup de respect et d’affection pour lui. Comme je l’ai dit, mes pensées vont à sa famille.”