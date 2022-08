L’Espanyol confirme le départ de l’attaquant chinois Wu Lei

Le club espagnol de la Liga Espanyol a confirmé jeudi que l’attaquant international chinois Wu Lei quittait le club pour retourner dans son pays natal.

Le joueur de 30 ans revient au port de Shanghai, où il a joué avant de venir en Espagne, marquant 151 buts en championnat en 296 matches.

Wu est arrivé en Espagne en janvier 2019 et a marqué 16 buts en 126 apparitions pour l’Espanyol, devenant ainsi le premier joueur chinois à marquer en Liga.

Bien qu’il soit populaire auprès des fans du club basé à Barcelone, Wu s’est retrouvé de plus en plus en marge de l’équipe au cours des deux dernières saisons, jouant seulement 457 minutes de football en championnat la saison dernière et 835 l’année précédente, alors que le club jouait en Espagne. deuxième division, rapporte Xinhua.

L’arrivée de l’attaquant Joselu d’Alaves cet été a encore réduit les chances de Wu de jouer cette saison, et il n’a pas participé au camp d’entraînement de pré-saison du club ni voyagé avec l’équipe pour un match amical en Angleterre.

