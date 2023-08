L’Espagnole Jenni Hermoso exhorte la fédération à agir après le baiser de Rubiales

Jenni Hermoso, la milieu de terrain offensif de l’équipe espagnole championne du monde, a rompu son silence mercredi, appelant à l’action après avoir été la cible d’un baiser volé du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

Hermoso, dans un communiqué, a appelé la Fédération royale espagnole de football (RFEF) à garantir les droits des joueuses après que Rubiales l’ait embrassée sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix après la finale de la Coupe du monde dimanche.

Des responsables gouvernementaux ont appelé Rubiales à démissionner suite à son comportement après la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre 1-0 à Sydney, tandis que le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez a qualifié les excuses tardives de Rubiales d' »insuffisantes et inadéquates ».

« Mon syndicat, FUTPRO, en coordination avec mon agence, TMJ, se charge de défendre mes intérêts et d’être mon interlocuteur dans ce dossier », a déclaré Hermoso. dans une courte déclaration mercredi.

FUTPRO, le syndicat qui représente les joueuses en Espagne, a qualifié les incidents impliquant Rubiales d' »actes qui ne devraient jamais rester impunis » et a déclaré qu’il s’efforcerait de « sanctionner et d’adopter des mesures pour protéger les joueuses contre des actions que nous jugeons inacceptables ».

Le syndicat a également appelé les agences gouvernementales compétentes à prendre des mesures contre le sexisme, le harcèlement et les abus sur le lieu de travail dans le sport qui placent les athlètes féminines dans des positions vulnérables.

« Nous demandons à la RFEF de mettre en œuvre les protocoles nécessaires et de garantir les droits de nos joueurs et d’adopter des mesures exemplaires.

« Il est essentiel que notre équipe nationale soit représentée par des personnalités qui projettent ses valeurs d’égalité et de respect dans tous les domaines », indique le communiqué.

« Il est nécessaire de continuer à avancer dans la lutte pour l’égalité, une lutte que nos joueuses ont menée avec détermination, et qui nous amène à la position où nous nous trouvons aujourd’hui. »

Rubiales a également été critiqué pour la façon dont il a étreint et embrassé d’autres joueurs sur la joue lors des célébrations qui ont suivi la finale, tout en attrapant son entrejambe dans un geste de victoire avec la princesse infante Sofía, 16 ans, et la reine Letizia d’Espagne se tenant à proximité. .

Mercredi, le les retombées ont continué avec l’Association des joueurs espagnols (AFE) et la Liga F tous deux exigeants Rubiales démissionne.

La FIFPRO, l’organisation mondiale représentative de tous les footballeurs professionnels, a ensuite publié une déclaration soutenant l’AFE.

« La FIFPRO soutient pleinement la déclaration de l’AFE qui appelle à une action immédiate pour remédier à la conduite de Rubiales lors de la finale et demande une enquête sur ses actions conformément au code d’éthique de la FIFA », selon un affirmation.

« Nous réitérons qu’il était profondément lamentable qu’un moment aussi spécial pour les joueurs de l’équipe d’Espagne, qui se déroule devant un public télévisuel mondial, soit entaché par le comportement inapproprié d’un individu dans un rôle qui comporte tant de responsabilités.

« Les approches physiques non initiées et non sollicitées envers les joueurs ne sont ni appropriées ni acceptables dans aucun contexte, et surtout pas lorsqu’ils sont mis dans une position de vulnérabilité par une personne qui détient une position de pouvoir sur eux sur leur lieu de travail. »

La RFEF a convoqué une réunion pour vendredi. Bien que l’ordre du jour ne prévoyait pas initialement d’espace pour examiner les pitreries de Rubiales après la finale, des sources ont indiqué que cela serait discuté.

Rubiales, 46 ans, a d’abord refusé de s’excuser, qualifiant les personnes offensées d' »idiots », mais s’est ensuite excusé dans une courte vidéo filmée au retour de l’équipe d’Espagne d’Australie.

Hermoso, qui joue au football dans son club au Mexique avec Pachuca, a déclaré sur Instagram Live qu’elle n’aimait pas le baiser, mais a ensuite publié une déclaration par l’intermédiaire de la RFEF minimisant l’incident.

Un article de Relevo a affirmé que la RFEF avait fabriqué la déclaration et que les mots n’étaient pas ceux d’Hermoso, bien qu’un porte-parole de la RFEF ait déclaré que c’était « complètement faux » et que le Le problème concernait le service juridique de l’organisme.

Toute décision concernant l’avenir de Rubiales à la RFEF appartient à la fédération ou au plus haut tribunal sportif d’Espagne, le TAD.