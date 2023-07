L’Espagnole Alexia Putellas est de retour à temps pour la Coupe du monde féminine

Alexia Putellas se dirige vers la Coupe du monde féminine après avoir remporté deux Ballon d’Or consécutifs et aidé Barcelone à remporter deux des trois derniers titres de la Ligue des champions.

Même ainsi, son rôle dans l’équipe nationale espagnole est mis en doute. La milieu de terrain de 29 ans avec un talent pour marquer a à peine joué pour son club depuis son retour récent d’une blessure à la jambe qui l’a mise à l’écart pendant près de 10 mois.

Alexia a été incluse dans l’équipe espagnole pour le tournoi débutant plus tard ce mois-ci en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais on ne sait pas quel rôle elle jouera dans une équipe qui a fait d’énormes progrès ces dernières années. Alexia, qui mène l’Espagne avec 100 apparitions, a joué un rôle dans ce boom en devenant seulement la deuxième Espagnole, femme ou homme, à remporter le Ballon d’Or.

Elle était sur le point de prendre d’assaut le Championnat d’Europe 2022, seulement pour que le ligament croisé antérieur de son genou gauche se rompe quelques jours avant le tournoi. Elle a disputé son premier match depuis cette blessure fin avril lorsque Barcelone a décroché le titre de champion d’Espagne.

Au total, elle a fait six apparitions depuis sa blessure, toutes en tant que remplaçante, y compris en finale de la Ligue des champions. Elle a soulevé le trophée en tant que capitaine de Barcelone après que ses coéquipières ont remporté une victoire 3-2 contre Wolfsburg.

L’entraîneur espagnol Jorge Vilda a fait l’éloge d’Alexia lorsqu’il a annoncé son équipe préliminaire, mais il n’était pas clair s’il pensait qu’il tirerait plus d’elle en jouant en tant que titulaire ou en tant que remplaçant capable de gérer la pression des dernières minutes.

Alexia a guidé Barcelone vers sa première Coupe d’Europe en 2021. La saison suivante, elle a mené la Ligue des champions avec 11 buts, mais Barcelone a perdu en finale. Cette saison, elle a été observatrice jusqu’aux dernières minutes de la campagne triomphale de son club en Ligue des champions. Si elle était complètement rétablie, Alexia serait une arme redoutable pour l’Espagne grâce à sa capacité à rejoindre l’attaque, à trouver des espaces pour tirer et à sa superbe frappe à distance.

« Nous savons qu’elle va beaucoup nous aider, pas seulement sur le terrain, mais aussi avec son leadership et le respect qu’elle inspire aux autres joueuses, son expérience, sa capacité à savoir ce qui est nécessaire et ce talent qu’elle a pour relever le défi », a déclaré Vilda. « C’est ce qui nous manquait lors du dernier Championnat d’Europe. »

Mais Alexia revient également dans une équipe qui a subi une refonte indésirable.

Les relations se sont détériorées entre plusieurs joueurs et Vilda après la sortie de l’Espagne du Championnat d’Europe de l’an dernier en quarts de finale. Quinze joueurs, dont plusieurs coéquipiers barcelonais d’Alexia, ont déclaré qu’ils ne continueraient pas à jouer pour Vilda à moins qu’il n’améliore sa méthodologie d’entraînement.

La fédération a interprété la décision des joueurs comme une tentative de forcer l’éviction de Vilda. La fédération a fermement soutenu l’entraîneur et a laissé les rebelles hors de l’équipe.

Maintenant, trois des 15, dont le meneur de jeu barcelonais Aitana Bonmatí, ont été inclus après une réconciliation en coulisses avec Vilda.

Les 12 joueurs encore absents de l’équipe incluent Patricia Guijarro, qui a marqué deux fois lors de la victoire de Barcelone sur Wolfsburg.

Alexia s’est blessée au moment de la séparation entre les joueurs et l’entraîneur et ne faisait pas partie des 15 qui ont refusé de continuer à jouer. Elle leur a montré son soutien dans un message publié sur les réseaux sociaux. Cela, cependant, n’a pas empêché son retour en Espagne une fois guérie.

L’Espagne ouvre la Coupe du monde contre le Costa Rica à Wellington le 21 juillet. Le Japon et la Zambie sont également dans le groupe C.

Alexia devra peut-être également faire face à des distractions hors du terrain – cette fois de son club.

La radio espagnole Cadena SER a récemment rapporté que Barcelone envisagerait de vendre Alexia si elle avait une offre solide. Alexia, qui vient d’une ville près de Barcelone et qui a encore un an sur son contrat actuel, n’aurait aucun intérêt à partir. Le club endetté est accablé par une masse salariale massive pour son équipe masculine et devrait essayer de se débarrasser de certains joueurs masculins.

Barcelone a déclaré à l’Associated Press qu’elle était en négociation avec Alexia pour lui donner un autre contrat et qu’elle ne souhaitait pas qu’elle parte. Le club a également déclaré qu’il n’envisageait pas de réduire le budget de son équipe féminine.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES