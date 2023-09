L’Espagnole Alexia Putellas déclare que l’équipe féminine a atteint le point « avant et après » dans la lutte pour l’égalité

Un mois après que le football espagnol ait été secoué par un scandale de sexisme, les joueuses de l’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde féminine ont déclaré jeudi qu’un tournant avait été atteint dans leur lutte pour l’égalité.

La star espagnole Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, a déclaré que l’accord conclu après une réunion marathon cette semaine entre les joueurs, la fédération et les médiateurs gouvernementaux conduirait à une véritable réforme au sein de leur fédération nationale de football assiégée.

« Je crois que la rencontre de l’autre jour marquera un avant et un après », a déclaré Alexia, qui porte son prénom en Espagne. « Je crois sincèrement que l’accord auquel nous sommes parvenus après la réunion qui a duré toute la nuit améliorera notre sport, le sport féminin en général et, par conséquent, la société dans son ensemble. »

Résumé de la conférence de presse d’avant-match d’aujourd’hui avec Alexia Putellas et Irene Paredes : « Nous avons hâte d’être des footballeurs, mais nous avons dû accepter que nous ne pouvions pas être simplement des footballeurs. » « Cela fait un certain temps que nous exigeons qu’ils (RFEF) nous écoutent parce que nous… pic.twitter.com/TaSZSPVzoY – Ata Football (@atafball) 21 septembre 2023

Alexia a pris la parole lors d’une conférence de presse à Göteborg, en Suède, à la veille du match de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la Suède. L’équipe espagnole est arrivée jeudi après un bref camp d’entraînement à Valence, en Espagne, où l’accent a été mis davantage sur une réunion d’une nuit qui s’est déroulée mercredi matin entre les joueurs, les responsables de la fédération et les médiateurs gouvernementaux.

Alexia et sa compatriote Irène Paredes, qui ont également pris la parole lors de la conférence de presse, ont déclaré que la réunion les avait convaincus, ainsi que la plupart de ses coéquipières, que la fédération était sérieuse dans l’élimination de ce qu’Alexia a appelé « la discrimination systématique » au sein de l’institution. De nombreux détails de la réunion n’ont pas été rendus publics.

Le match de vendredi est le premier de l’Espagne depuis qu’elle a remporté la Coupe du monde féminine en battant l’Angleterre en finale le 20 août à Sydney, en Australie. Mais les joueurs ont dû faire face à un énorme scandale et à ses conséquences après que l’ancien président Luis Rubiales ait embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde.

Alexia a déclaré qu’elle était convaincue qu’un réel changement était en cours car l’accord avec la fédération prévoyait la création d’un comité de surveillance composé de joueurs, de responsables de la fédération et de représentants du gouvernement pour superviser les changements qui seraient mis en œuvre. Elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que le Conseil supérieur des sports du gouvernement rende finalement l’accord public. Mais cela comprenait également un engagement de la fédération à réécrire ses protocoles de discrimination.

« Si cela permet aux femmes de voir plus facilement l’exemple de ce qui est arrivé à notre coéquipière, alors cela en valait la peine », a déclaré Alexia. « Après tout ce que nous avons souffert, et Jenni qui a souffert le plus. »

Rubiales, qui a finalement démissionné sous la pression massive du gouvernement et de la FIFA, fait face à une enquête judiciaire sur des accusations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement Hermoso en l’embrassant contre son gré lors de la cérémonie de remise des prix de la finale de la Coupe du monde le 20 août. Il est également accusé de coercition pour avoir prétendument fait pression sur Hermoso pour qu’il le soutienne publiquement. Il nie les allégations.

La Cour nationale chargée d’instruire l’affaire a convoqué quatre employés de la fédération pour qu’ils témoignent dans les prochains jours, a annoncé jeudi la cour.

