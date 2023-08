L’Espagnol Vilda s’en prend à Rubiales après le départ de son équipe d’entraîneurs

Le sélectionneur espagnol Jorge Vilda a critiqué Luis Rubiales pour son « comportement inapproprié » suite à son baiser non sollicité avec l’attaquante Jenni Hermoso après que des membres de son équipe d’entraîneurs ont démissionné de leurs fonctions.

Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), est sous pression depuis l’incident survenu lors de la célébration de l’équipe après sa victoire en finale de la Coupe du monde féminine contre l’Angleterre le 20 août, mais il a refusé de démissionner vendredi, affirmant que le baiser était » mutuelle et avec consentement. »

– Retraçant les cinq années controversées du président de la Fédération espagnole à la tête de la Fédération espagnole

Hermoso a répondu dans un communiqué plus tard dans la journée, contestant la version des événements de Rubiales et affirmant qu’elle « se sentait vulnérable et victime d’une agression, un acte impulsif et sexiste qui n’était pas à sa place et sans le consentement de ma part ».

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a annoncé samedi que Rubiales serait provisoirement suspendu de toutes activités liées au football pendant 90 jours.

Suite à cette annonce, le vice-président de la fédération, Rafael del Amo, qui était en charge du football féminin, a démissionné. Quatre entraîneurs adjoints de l’équipe senior d’Espagne, deux entraîneurs des équipes féminines de jeunes et cinq autres membres du personnel des équipes féminines senior et junior ont également démissionné samedi.

Samedi soir, Vilda a publié une déclaration à l’agence de presse espagnole EFE critiquant le comportement de Rubiales à la Coupe du monde.

Luis Rubiales a soutenu Jorge Vilda après qu’un certain nombre de joueurs espagnols se soient plaints de son style de gestion. Photo par Alex Pantling – FIFA/FIFA via Getty Images

« Les événements survenus depuis que l’Espagne a remporté la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire et jusqu’à ce jour sont une véritable absurdité et ont généré une situation sans précédent, ternissant une victoire bien méritée de nos joueuses et de notre pays », a-t-il ajouté. » il a dit.

« Je regrette profondément que la victoire du football féminin espagnol ait été compromise par le comportement inapproprié de notre jusqu’à présent leader, Luis Rubiales, et qu’il a lui-même reconnu.

« Il ne fait aucun doute que c’est inacceptable et ne reflète pas du tout les principes et les valeurs que je défends dans ma vie, dans le sport en général et dans le football en particulier.

« Je condamne sans aucun doute toute attitude machiste, [which should be] loin d’une société avancée et développée. Un climat clairement indésirable a été généré, loin de ce qui aurait dû être une grande célébration du sport espagnol et du sport féminin.

« Je réitère mon engagement indéfectible à promouvoir un sport qui soit un modèle d’égalité et de respect dans notre société. »

Le staff technique s’est plaint de « l’inconfort » d’avoir été convoqué vendredi à l’assemblée de la fédération et a déclaré que « plusieurs membres féminins du staff technique ont été forcés de s’asseoir au premier rang… pour donner l’impression qu’elles partageaient la RFEF ». la ligne du président. »

La RFEF a convoqué lundi les fédérations régionales à une réunion « extraordinaire et urgente » « pour évaluer la situation dans laquelle se trouve la fédération » suite à la suspension de Rubiales, a indiqué dimanche un porte-parole.

Le gouvernement espagnol – par l’intermédiaire de son Conseil supérieur des sports – a déposé une plainte vendredi, alléguant que Rubiales avait violé les lois sportives du pays pour deux chefs d’accusation : pour abus de pouvoir présumé et pour avoir prétendument commis des actes ternissant la dignité et le décorum d’un événement sportif. S’il est reconnu coupable, Rubiales pourrait être déclaré inapte à exercer ses fonctions.

Le secrétaire d’État espagnol aux Sports, Víctor Francos, qui dirige le conseil des sports, a déclaré que la décision de la FIFA « renforce et réaffirme que la voie annoncée hier par le gouvernement espagnol était la bonne ».

Entre-temps, le « Jeu honorifique des amis de Luis Rubiales », auquel Rubiales envisageait de participer dans le sud de l’Espagne, a été annulé par les autorités locales pour des raisons de sécurité.

Cadix et Séville sont devenues les premières équipes masculines à manifester publiquement leur soutien à Hermoso avant de disputer des matchs dans leur stade.

Les joueurs de Cadix ont brandi une banderole disant : « Nous sommes tous avec Jenni ».

« Le club a fait ce qu’il était censé faire, c’est-à-dire envoyer un message d’unité entre le football masculin et féminin », a déclaré le joueur de Cadix Luis Hernández.

Les joueurs de Séville portaient des T-shirts avec le message : « C’est fini », faisant écho aux mots publiés vendredi par la coéquipière d’Hermoso et double vainqueur du Ballon d’Or, Alexia Putellas, sur les réseaux sociaux. La foule a également scandé : « C’est fini ! »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a également condamné le comportement de Rubiales, le qualifiant de « totalement inacceptable ».

Luis de La Fuente, le sélectionneur de l’équipe nationale masculine que l’on pouvait voir vendredi applaudir Rubiales, a publié samedi une déclaration condamnant « les actions de Luis Rubiales qui n’ont pas respecté le protocole minimum pour de tels [World Cup] célébrations et ne sont ni constructives ni appropriées pour quelqu’un qui représente l’ensemble du football espagnol.

L’UEFA, qui supervise le football en Europe, n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires d’ESPN sur la situation. Rubiales siège au comité exécutif de l’UEFA et est l’un des vice-présidents de l’instance.

Rubiales a été une figure controversée tout au long de son mandat à la tête de l’instance dirigeante du football espagnol.

La RFEF a également été critiquée pour sa manière de traiter les plaintes de 15 joueuses de l’équipe nationale féminine d’Espagne concernant Vilda et pour le soutien de la fédération à l’équipe.

La réponse de Rubiales fut de soutenir Vilda. Trois des 15 joueurs ont participé à la Coupe du monde, tandis que sept ont refusé de jouer et cinq n’ont pas été sélectionnés dans l’équipe.

Des informations provenant de Reuters et de l’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.