L’Espagnol Sergio Busquets prend sa retraite du football international après la Coupe du monde

Le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets a annoncé sa retraite du football international après la sortie de la Coupe du monde de son pays aux mains du Maroc en huitièmes de finale.

Busquets, 34 ans, était le seul survivant de l’équipe espagnole qui a remporté la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 et il avait parlé de son désir de devenir le premier Espagnol à remporter la compétition à deux reprises.

Cependant, après avoir échoué au Qatar, le capitaine de La Roja a décidé de se retirer et de se concentrer sur les dernières années de sa carrière en club.

Busquets était l’un des trois joueurs espagnols à avoir raté les tirs au but lors de leur huitième de finale de tirs contre le Maroc après avoir été tenus à un match nul et vierge après prolongation.

Il a annoncé sa décision de se retirer de ses fonctions internationales dans un post sur Instagram vendredi dans lequel il a remercié ses managers espagnols, ses coéquipiers et ses fans pour leur soutien au fil des ans.

“J’aimerais annoncer qu’après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de dire adieu à l’équipe nationale”, a déclaré Busquets.

“Ça a été un honneur de représenter mon pays et de l’amener au plus haut niveau, d’être champion du monde et d’Europe, d’être capitaine et d’avoir disputé tant de matchs, avec plus ou moins de succès mais toujours tout donner et apporter mon grain de sable pour que tout se passe au mieux.”

Après avoir fait ses débuts internationaux en 2009, Busquets est devenu un élément clé de l’équipe espagnole qui a remporté la Coupe du monde 2010 et le Championnat d’Europe 2012 sous Vicente Del Bosque.

Il est resté omniprésent sous Julen Lopetegui et Luis Enrique, ainsi que les entraîneurs par intérim Fernando Hierro et Robert Moreno, et a participé à quatre Coupes du monde et trois Championnats d’Europe.

Au total, il a amassé 143 sélections pour son pays pendant cette période, marquant deux buts.

Busquets, qui faisait partie de la génération dorée espagnole au milieu de terrain aux côtés d’Andres Iniesta et Xavi Hernandez, laisse derrière lui une nouvelle génération de talents émergents.

Les coéquipiers du Barça, Pedri et Gavi, âgés de 20 et 18 ans, sont déjà devenus des habitués de l’équipe de Luis Enrique, repoussant Koke et Thiago de l’équipe dans le processus.

Busquets, quant à lui, doit maintenant prendre une décision sur son avenir en club, son contrat avec Barcelone prenant fin à la fin de la saison.

Après 17 ans au club – dont 15 dans la première équipe – il a déclaré qu’il aimerait avoir des éclaircissements d’ici février, avec un renouvellement de contrat au Barca et un passage à la Major League Soccer tous deux sur la table.

S’exprimant lors de la Coupe du monde, il a déclaré qu’il avait toujours été attiré par l’idée de jouer en MLS, suggérant que l’Inter Miami serait sa première option s’il déménageait aux États-Unis.