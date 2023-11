L’Espagnol Sanchez obtient le soutien à la candidature du Premier ministre au milieu de la colère suscitée par le vœu d’amnistie catalan

MADRID, 10 novembre (Reuters) – Le Premier ministre espagnol par intérim Pedro Sánchez semblait assuré d’un nouveau mandat vendredi après avoir obtenu le soutien de deux autres partis régionaux, mais cela intervient dans un contexte de colère généralisée face à sa promesse d’amnistie pour les séparatistes catalans.

Le soutien confirmé du Parti National Basque (PNV) et de la Coalition des Canaries, ainsi que celui du parti séparatiste catalan Junts confirmé jeudi, donneraient à Sanchez la majorité absolue parmi les 350 membres de la chambre basse lors d’un vote qui aura lieu en les jours à venir.

“Nous avons réussi à obtenir une majorité qui rendra possible l’investiture de Pedro Sánchez”, a déclaré le ministre par intérim des Relations parlementaires, Félix Bolanos, dans une interview à la radio SER.

L’accord le plus compliqué a été celui conclu jeudi avec Junts, qui comprend l’adoption d’une loi controversée accordant l’amnistie aux personnes reconnues coupables de la tentative de sécession de la Catalogne de l’Espagne en 2017.

“Nous avons des positions très éloignées et différentes, mais cet accord signifie que nous faisons de notre mieux pour nous comprendre. L’Espagne et la Catalogne le méritent”, a déclaré Bolanos.

Les sondages d’opinion dressent le portrait d’un pays divisé sur la question de l’amnistie, même au sein du Parti socialiste.

Un sondage Metroscopia réalisé en septembre montrait que 70 % des Espagnols – dont 59 % de partisans socialistes – étaient contre une amnistie.

Un autre sondage réalisé à la mi-octobre pour La Sexta TV suggérait cependant que le pays était divisé de manière plus égale, avec 50,8 % rejetant l’amnistie et 49 % la soutenant – bien que le soutien atteigne 70 % en Catalogne.

Le 5 novembre, une enquête Sigma Dos a également révélé que 51 % des électeurs rejetteraient une amnistie, dont 40 % des électeurs socialistes.

Après des élections peu concluantes tenues le 23 juillet, le Parti socialiste de Sanchez a passé des semaines à négocier avec des partis plus petits, notamment la plateforme d’extrême gauche Sumar et les partis nationalistes catalans, galiciens et basques, dont la plupart avaient soutenu Sanchez début 2020 pour son précédent mandat.

Avec Junts, le PNV et les partis de gauche nationaux et régionaux, Sánchez obtiendrait une majorité absolue de 178 sur 350 députés.

Plus tard vendredi, le Parti socialiste a ajouté une voix de plus à sa large coalition après que le parti régionaliste des îles Canaries, Coalicion Canaria, ait également accepté de soutenir Sanchez.

Bolanos a déclaré que la loi d’amnistie catalane contribuerait à apaiser les tensions en Catalogne, car elle libérerait des poursuites judiciaires les directeurs d’école, les pompiers et autres fonctionnaires qui ont contribué à l’organisation d’un référendum illégal sur l’indépendance de la région en 2017.

L’aspect le plus controversé de l’amnistie proposée est qu’elle permettrait aux dirigeants séparatistes catalans tels que le chef des Junts, Carles Puigdemont, qui a fui le pays à la suite du référendum et d’une courte déclaration unilatérale d’indépendance, de se présenter à nouveau aux élections.

Les opposants conservateurs de Sanchez l’ont accusé de mettre l’État de droit en jeu pour son propre gain politique. Les juges espagnols ont également déclaré qu’une amnistie constituerait une violation des principes des freins et contrepoids constitutionnels.

Un groupe de police, l’APROGC, s’est déclaré vendredi prêt à “verser jusqu’à la dernière goutte de son sang” pour défendre la “souveraineté et l’indépendance de l’Espagne”, incitant le ministère de l’Intérieur à ordonner une enquête pour déterminer si le groupe a violé la neutralité policière, selon au journal El Mundo.

Alors qu’un accord entre Junts et les socialistes se rapprochait la semaine dernière, l’ambiance dans le pays est devenue de plus en plus fébrile, avec des affrontements entre manifestants et police devant le siège des socialistes à Madrid chaque soir.

La police a tiré des balles en caoutchouc, 24 personnes ont été arrêtées et sept policiers ont été légèrement blessés jeudi soir, ont indiqué les autorités, alors que les policiers tentaient de disperser la manifestation.

Reportage de Belen Carreno, Emma Pinedo, Inti Landauro, David Latona et Jessica Jones

