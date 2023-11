L’Espagnol Sánchez conclut un accord de pouvoir avec les séparatistes catalans, ce qui suscite la colère

il y a 52 minutes

Des manifestants de droite sont descendus dans les rues de Madrid et d’autres villes ces derniers jours, s’opposant à la loi accordant l’amnistie à des centaines d’hommes politiques et de militants catalans liés “directement ou indirectement” aux événements entourant l’échec de la tentative de sécession de l’Espagne en 2017.

Aujourd’hui, ses négociateurs ont également conclu un accord avec le parti plus radical Ensemble pour la Catalogne (JxCat), dirigé par Carles Puigdemont, qui a fui à Bruxelles pour éviter d’être envoyé en prison après avoir mené le vote sur l’indépendance séparatiste il y a six ans.

“Il est nécessaire de former le plus tôt possible un gouvernement progressiste, qui donne la stabilité à l’Espagne et qui remplisse le mandat du peuple lors des dernières élections.”