MADRID — Le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, est sur le point d’obtenir les voix dont il a besoin pour rester au pouvoir : tout ce qui lui fait obstacle, c’est un leader séparatiste obstiné, déterminé à profiter pleinement de l’occasion.

Depuis une semaine, l’ancien président catalan Carles Puigdemont, qui dirige le parti Junts, finalise les négociations avec le Parti socialiste de Sánchez.

Les élections nationales de juillet dernier ont abouti à un Parlement sans majorité, dans lequel ni les blocs politiques de gauche ni ceux de droite n’ont obtenu suffisamment de sièges pour contrôler la chambre de 350 sièges, et les législateurs séparatistes de Puigdemont sont sur le point de déterminer si Sánchez reste au pouvoir ou si l’Espagne conserve son siège. élections.

Les négociations semblaient bien se dérouler la semaine dernière, à tel point que les législateurs socialistes ont déclaré à la presse qu’un accord était «imminent», surtout après avoir conclu un pacte avec l’autre parti séparatiste de Catalogne, la Gauche Républicaine de Catalogne. Ce groupe a accepté de soutenir Sánchez en échange du annulation de 15 milliards d’euros de dette régionale et le contrôle du réseau ferroviaire catalan.

Mais Puigdemont semble déterminé à faire transpirer encore un peu Sánchez avant de céder ses voix. Malgré réunions répétées avec le chef de l’organisation socialiste espagnole, Santos Cerdán, et ce qui semble être un accord définitif sur une amnistie générale pour toutes les personnes impliquées dans l’échec du référendum sur l’indépendance catalane de 2017, un accord reste insaisissable.

Le secrétaire général de Junts, Jordi Turull, a déclaré la semaine dernière aux membres du parti que « des heures et des jours de forte pression s’annoncent » et a laissé entendre que le principal obstacle était la portée de l’amnistie. Turull a déclaré qu’« aucun soldat ne sera laissé pour compte » et que le parti n’accepterait pas « une amnistie pour les VIP » qui ne prendrait pas en compte les personnes comme les partisans arrêtés pour avoir utilisé de l’argent public pour financer l’exil de Puigdemont en Belgique.

À Madrid, un député socialiste qui a requis l’anonymat étant donné la délicatesse des négociations en cours a qualifié la situation de « mélodrame ».

“C’est Puigdemont qui réclame son moment seul sous les projecteurs”, a déclaré le législateur. “Il joue devant son public, pour faire croire aux Catalans que c’est lui – et non la gauche républicaine de Catalogne ou qui que ce soit d’autre – qui, à lui seul, a amené Madrid à accorder l’amnistie.”

L’éventuelle amnistie reste controversée en Espagne. Tout au long du week-end, des manifestations spontanées contre cette mesure ont eu lieu dans des villes comme Madrid et Burgos, et des dirigeants socialistes historiques, comme l’ancien Premier ministre Felipe González, ont critiqué l’amnistie. Mais les militants de Sánchez soutiennent leur leader et, samedi, presque 90 pour cent des membres du Parti socialiste ont ratifié leur soutien à ses accords lors d’une consultation interne au parti.

Selon un Enquête 40dB Publié lundi, les négociations ont eu un impact légèrement négatif sur l’image du parti, qui a perdu environ un demi-point de soutien parmi les électeurs potentiels depuis les élections de juillet. Paradoxalement, la stratégie dure de Junts semble fonctionner : selon le même sondage, si les Espagnols votaient à nouveau aujourd’hui, le parti obtiendrait probablement un siège au Parlement.