MADRID – Le roi Juan Carlos, l’ancien monarque d’Espagne, a payé environ 820 000 dollars d’arriérés d’impôts, a déclaré mercredi son avocat, au milieu d’une enquête menée par les procureurs pour savoir si lui et d’autres membres de la famille royale utilisaient des comptes bancaires au nom d’autres personnes pour cacher des actifs. les autorités fiscales

L’avocat du roi, Javier Sánchez-Junco Mans, n’a pas dit pourquoi ni quand Juan Carlos avait effectué le paiement. Mais l’annonce est venue juste un mois après Les médias espagnols révélés une enquête sur une possible évasion fiscale et le blanchiment d’argent basée sur l’ancien roi et ses proches utilisant ces comptes bancaires pour payer leurs frais de carte de crédit.

Le parquet anticorruption a confirmé l’existence d’une nouvelle affaire impliquant le roi, mais n’a pas élaboré. Il faisait déjà l’objet d’une autre enquête par le même bureau.

Les paiements par carte de crédit ont eu lieu après l’abdication de Juan Carlos en 2014, ce qui pourrait signifier qu’il n’est pas protégé par l’immunité de poursuites dont il bénéficiait en tant que chef de l’État. L’étendue de cette immunité est devenue un problème dans l’affaire de corruption précédente, mais elle reste une question en suspens.