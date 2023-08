L’Espagnol Jordi Alba se retire de la compétition internationale-sources

Le défenseur de l’Inter Miami CF, Jordi Alba, a pris sa retraite du football international avec l’Espagne, ont confirmé des sources à ESPN.

Alba, 34 ans, met un terme à sa carrière avec la Roja après avoir remporté 93 sélections et marqué neuf buts.

Il signe après avoir été capitaine de l’Espagne dans la Ligue des Nations de l’UEFA plus tôt cette année, alors qu’il faisait également partie de l’équipe qui a remporté le Championnat d’Europe en 2012, marquant en finale contre l’Italie.

Alba a rejoint l’Inter Miami en provenance de Barcelone plus tôt cet été et a décidé que c’était également le bon moment pour se retirer et permettre à l’Espagne de faire naître la prochaine génération.

L’arrière gauche peut désormais se concentrer sur le prochain chapitre de sa carrière aux États-Unis, où il évolue aux côtés de ses anciens coéquipiers du Barça, Lionel Messi et Sergio Busquets.

L’Inter Miami a connu un regain de forme depuis la signature du trio, remportant la Coupe de la Ligue, se qualifiant pour la finale de l’US Open Cup et battant les Red Bulls de New York 2-0 à leur retour en MLS cette semaine pour conserver leur chance extérieure. une place en séries éliminatoires vivante.