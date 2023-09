L’Espagnol Hermoso reçoit un hommage émouvant au retour de Pachuca

La championne du monde espagnole Jenni Hermoso a reçu un hommage émouvant de la part de son club mexicain, Pachuca, lors de sa victoire 2-1 contre les Pumas dimanche dans la ligue féminine de Liga MX.

La joueuse de 33 ans est revenue au club mexicain jeudi pour son premier match depuis qu’elle a remporté le titre de la Coupe du monde.

Hermoso a dévoilé une fresque murale dans les couloirs du stade Hidalgo, puis a été accueillie sur le terrain avant le match avec une banderole géante avec ses photos de la Coupe du monde féminine et de la musique mariachi.

Alors que ses coéquipières et la foule applaudissaient avec extase, elle a posé devant les caméras et a reçu un maillot encadré avec son numéro 10 dessus, souriant et saluant les fans dans les tribunes.

Jenni Hermoso de Pachuca entre sur le terrain avant son match contre les Pumas en Liga MX Femenil. Getty Images

Pachuca a remporté la victoire grâce à un but en première mi-temps de la Panaméenne Marta Cox et à un but contre son camp des Pumas sur un tir de Viridiana Salazar. Ils occupent la 10e place du classement avec 13 points après quatre victoires.

Hermoso, impliqué dans une polémique impliquant Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a obtenu quelques minutes de temps de jeu après être entré en jeu en fin de match à la 85e.

Rubiales a annoncé sa démission plus tôt dimanche dans un communiqué dans lequel il a déclaré que sa position était devenue intenable.