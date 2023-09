L’Espagnol Feijóo perd sa chance de former un gouvernement et met en place le socialiste Sanchez

Le leader de l’opposition de droite espagnole, Alberto Núñez Feijóo, a échoué dans sa deuxième tentative de devenir Premier ministre, ouvrant la voie à une nouvelle tentative du leader par intérim Pedro Sanchez.

Feijóo, qui dirige le Parti populaire, a obtenu 172 voix parlementaires en faveur de son investiture, contre 177 contre. Il lui aurait fallu obtenir une majorité simple de voix de soutien lors de la séance de vendredi.

Il a dû faire face, sans succès, à une tâche plus difficile consistant à obtenir une majorité absolue de 176 voix sur les 350 membres du Parlement lors d’un premier vote mercredi, lorsqu’il a perdu quatre voix de moins que ce seuil.

Pedro Sanchez, Premier ministre par intérim et leader du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), dispose désormais de deux mois et de deux tentatives similaires pour obtenir du soutien, avant la dissolution du Parlement le 27 novembre et la convocation des élections en janvier.