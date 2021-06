L’Espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, est le plus jeune homme à participer au troisième tour de Roland-Garros depuis 1992

L’Espagnol Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune homme à atteindre le Internationaux de France jeudi au troisième tour en 29 ans, remportant une impressionnante victoire en deux sets contre la 28e tête de série Nikoloz Basilashvili.

Le numéro 97 mondial, qui n’a eu que 18 ans le mois dernier, est le plus jeune depuis Andrei Medvedev en 1992 à aller aussi loin.

Alcaraz a également réalisé l’exploit dans un excellent style, battant le Géorgien Basilashvili 6-4, 6-2, 6-4.

Il affrontera ensuite l’Allemand Jan-Lennard Struff, 42e, qui a battu Facundo Bagnis 7-5, 7-6 (7/1), 6-4, cherchant à prolonger sa course dans la deuxième semaine.

« C’est bon. Évidemment, les chiffres sont bons, mais je me concentre toujours sur moi », a déclaré Alcaraz, né en 2003, l’année où Roger Federer a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon.

« Cela signifie que je vais dans le bon sens. Je fais les bonnes choses, et je garde ça. Je grandis toujours en tant que joueur et en tant que personne, et c’est la chose importante. »

Alcaraz était déjà devenu le plus jeune homme à remporter un match à Roland-Garros depuis Novak Djokovic en 2005 avec son succès au premier tour en quatre sets contre Bernabe Zapata Miralles.

Il était encore en meilleure forme contre l’expérimenté Basilashvili, éliminant 10 as et frappant 27 vainqueurs dans un match qui a duré moins de deux heures.

« Nikoloz est un très, très bon joueur de tennis. Il a beaucoup de compétences », a ajouté Alcaraz, qui s’entraîne à l’académie de l’ancien champion de Roland-Garros Juan Carlos Ferrero.

« Même dans les moments difficiles, il faut être concentré et positif. C’est la bonne voie. »

Ce fut une année remarquable pour le jeune, qui a également atteint le deuxième tour de l’Open d’Australie lors de ses débuts en Grand Chelem en février.

Alcaraz a ensuite fait la même étape à l’Open de Madrid, où il a célébré son 18e anniversaire avec un match de rêve contre Rafael Nadal, bien qu’il ait perdu en deux sets.

Il a fait son entrée dans le top 100 mondial pour la première fois peu de temps avant cet événement, passant du numéro 492 en janvier de l’année dernière.

Avec les Italiens de 19 ans Lorenzo Musetti et Jannik Sinner également vainqueurs jeudi, c’est la première fois depuis 2001 que trois adolescents atteignent le troisième tour.

Il y a vingt ans, le trio à succès était Federer, 20 fois champion majeur, l’ancien numéro un mondial Andy Roddick et Tommy Robredo, qui ont fait durer Roland Garros huit cinq fois.

