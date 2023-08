l’Espagnol Bonmati remporte le Ballon d’Or ; Earps revendique le Gant d’or

SYDNEY – La milieu de terrain espagnole Aitana Bonmatí a reçu le Ballon d’or de la meilleure joueuse de la Coupe du monde féminine après que son équipe a battu l’Angleterre lors de la finale de dimanche.

La gardienne anglaise Mary Earps a remporté le Golden Glove après avoir gardé trois cages inviolées lors de la finale, tandis que la Japonaise Hinata Miyazawa a remporté le Golden Boot et que l’Espagnole Salma Paralluelo a été nommée Jeune joueuse du tournoi.

Il achève une année chargée de trophées pour Bonmatí, qui a remporté la Liga F, la Ligue des champions féminine et la Super Coupe d’Espagne avec son club de Barcelone la saison dernière.

Elle a également été nommée meilleure joueuse de la Ligue des champions en 2022-23, la propulsant dans la course pour remporter le prochain Ballon d’Or, remporté à deux reprises par sa coéquipière espagnole et barcelonaise Alexia Putellas.

Les arguments de Bonmatí pour de nouvelles distinctions individuelles ne seront que renforcés par ses performances en Australie et en Nouvelle-Zélande alors que l’Espagne a remporté la Coupe du monde pour la première fois, égalant la réalisation masculine en 2010.

Aitana Bonmatí a produit une excellente performance pour l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde dimanche, et Mary Earps a sauvé un penalty. Justin Setterfield/Getty Images

Le joueur de 25 ans a débuté les sept matches de l’Espagne lors du tournoi, marquant trois fois et fournissant deux passes décisives.

Le Ballon d’argent et le Ballon de bronze, respectivement pour les deuxième et troisième meilleures joueuses, sont allés à l’Espagnole Jennifer Hermoso et à la Suédoise Amanda Ilestedt.

Le groupe d’étude technique de la FIFA, dirigé par l’ancien entraîneur de l’USWNT Jill Ellis, est chargé de décider des récompenses.

Les Anglais d’Earps ont remporté le Golden Glove après avoir gardé leur cage inviolée contre Haïti, le Danemark et le Nigeria, sauvant également un penalty d’Hermoso en finale.

La Japonaise Miyazawa a marqué cinq fois en cinq matchs pour remporter le Soulier d’or, mais sa séquence de buts a été écourtée par une défaite en quart de finale contre la Suède, qui a terminé troisième.

Enfin, Paralluelo, 19 ans, a été nommée Jeune Joueuse du Tournoi pour son impact sur la course de l’Espagne au trophée.

L’attaquant de Barcelone a marqué le but de la victoire en quart de finale contre les Pays-Bas et le match d’ouverture contre la Suède en demi-finale.