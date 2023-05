L’Espagne vire à droite aux élections locales et régionales

MADRID (AP) – Le Parti populaire de l’opposition conservatrice espagnole a réalisé des gains significatifs lors des élections locales et régionales de dimanche, offrant une évaluation désastreuse du sentiment public envers la coalition de gauche au pouvoir avant les élections générales de décembre.

Lors du vote local, le Parti populaire, ou PP, a remporté 31,5 % des voix contre 28,2 % pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, ou PSOE, qui dirige le gouvernement central, avec plus de 97 % des votes comptés, selon les résultats publiés. par le ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’une baisse de 1,2 point de pourcentage pour le PSOE par rapport à 2019, mais d’une augmentation de près de 9 points pour le PP, qui a profité de l’effondrement du parti centriste Citizens.

Le PP a également dominé plusieurs régions précédemment remportées par le PSOE, notamment Valence, Aragon et La Rioja. Les gouvernements régionaux espagnols ont un pouvoir et une discrétion budgétaire énormes sur l’éducation, la santé, le logement et la police.

Le parti a également fait basculer des villes importantes, dont Valence et Séville, des socialistes, et a obtenu la majorité absolue pour le maire de la capitale, Madrid.

Le mouvement d’extrême droite Vox a plus que doublé sa part de conseillers locaux à 7,2%, ce qui signifie qu’ils auront une influence significative sur la politique dans les villes où le PP aura besoin de leurs votes.

Plus de 35 millions de personnes avaient le droit de voter aux élections locales. Le taux de participation a été de 63,9 %, en légère baisse par rapport à 2019 lors d’une journée de pluies torrentielles pour certaines régions du pays.

